"Тольяттиазот" провел профориентационные встречи со студентами

Сотрудники "Тольяттиазота" провели серию профориентационных встреч со студентами сузов и вузов Самарской области. Участие в них приняли около 300 студентов Самары и Тольятти, которые выбрали химический профиль.

Специалисты центра подготовки и повышения квалификации кадров ТОАЗа представили программу целевого обучения для первокурсников Тольяттинского химико-технологического колледжа, Тольяттинского государственного университета, а также Самарского государственного технического университета. Все образовательные организации являются партнерами компании в рамках действующих соглашений о сотрудничестве.

На презентационных встречах были продемонстрированы видеоролики, отражающие масштаб "Тольяттиазота" и функционал востребованных профессий. После погружения в атмосферу реального производства студентам было предложено заключить договоры целевого обучения. Они позволяют получать повышенную стипендию, проходить оплачиваемые практики и стажировки, а также гарантированно трудоустроиться в ТОАЗ.

Целевое обучение — часть комплексной программы "Тольяттиазота", направленной на профориентацию и адаптацию молодых сотрудников. Сюда можно отнести развитую систему наставничества, приветственные тренинги, дополнительное корпоративное обучение и расширенный социальный пакет, включающий предоставление служебного жилья.

С 2022 года договоры целевого обучения с "Тольяттиазотом" заключили более 100 первокурсников сузов и вузов региона.

Евгения Суходеева, начальник центра подготовки и повышения квалификации кадров АО "ТОАЗ":

"Система профориентационной деятельности, которую реализует "Тольяттиазот", показала свою эффективность в плане привлечения в компанию перспективных и квалифицированных специалистов. Мы демонстрируем первокурсникам, только начинающим знакомиться с профессией, перспективы развития в родном городе и регионе, а также дополнительные возможности, которые появляются при заключении целевого договора и помогают сосредоточиться на учебе. Компания сопровождает студентов в течение всего процесса обучения, обеспечивает легкую адаптацию на рабочем месте и комфортные условия труда".