16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарское минимущества выходит из учредителей Международного института рынка В Самаре прошел молодежный кейс-чемпионат Банка России Авито открыл Школу предпринимательства на Слете Всемирного фестиваля молодежи Студентка Самарского университета стала финалисткой научно-просветительского проекта "Научная Вселенная" "Тольяттикаучук" подготовит будущих химиков

Образование Общество

В Самарской области стартовала онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" для школьников

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сегодня в Самарской области, как и по всей России, началась популярная среди школьников всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги". Мероприятие, направленное на повышение дорожной грамотности учащихся 1–9 классов, проводится уже в шестой раз.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Организаторами олимпиады выступили Министерство транспорта РФ, Госавтоинспекция МВД России, АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Олимпиада ежегодно охватывает сотни тысяч учеников Самарской области. В 2023 г. в ней приняли участие более 146 тыс. школьников, а в 2024 г. их число выросло до 153,5 тысяч. В этом году соревновательный этап продлится более месяца и завершится 26 октября.

Безопасность детей на дорогах — один из ключевых приоритетов, подчеркивает заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Для ее обеспечения в условиях растущего транспортного потока в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" ведется комплексная работа, включая обновление дорожной сети. Особое внимание уделяется маршрутам к школам: в этом году приведут в порядок свыше 3 тыс. км таких дорог. Параллельно мы формируем культуру безопасного поведения. Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" зарекомендовала себя как эффективный инструмент для закрепления ПДД среди школьников. За пять лет более 20 млн участников проверили свою дорожную грамотность", — отмечает он.

Олимпиада является важным элементом системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

"Задания онлайн-олимпиады позволяют ее участникам не просто пройти тестирование, а в первую очередь изучить и повторить основные правила безопасного поведения на дорогах, и только потом в интерактивной форме проверить свои знания", — говорит начальник Госавтоинспекции МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Повышение безопасности дорожного движения — одна из ключевых задач нацпроекта "Инфраструктура для жизни", в рамках которого оборудуются тротуары, устанавливаются ограждения, освещение и светофоры, а также проводятся профилактические мероприятия.

Работа по созданию безопасной дорожной инфраструктуры активно ведется и в Самарской области.

"По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева мы уделяем особое внимание созданию качественной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность детей и подростков. В 2025 году в регионе планируется отремонтировать 170 км автодорог, ведущих к учебным заведениям", — подчеркивает заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

Участие в олимпиаде бесплатное. Первый тур проходит на образовательной платформе Учи.ру. Для выполнения заданий необходимо зарегистрироваться на платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Выполнять задания можно дома при поддержке родителей. Второй тур для набравших максимальный балл в первом этапе состоится 27 января 2025 г., участие в нем будет возможно только из школьных учреждений.

Победители олимпиады получат почетные дипломы, памятные призы и будут включены в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности.

Регистрация на онлайн-олимпиаду "Безопасные дороги" по ссылке

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5