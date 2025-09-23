В Самарской области стартовала онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" для школьников

Сегодня в Самарской области, как и по всей России, началась популярная среди школьников всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги". Мероприятие, направленное на повышение дорожной грамотности учащихся 1–9 классов, проводится уже в шестой раз.

Организаторами олимпиады выступили Министерство транспорта РФ, Госавтоинспекция МВД России, АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Олимпиада ежегодно охватывает сотни тысяч учеников Самарской области. В 2023 г. в ней приняли участие более 146 тыс. школьников, а в 2024 г. их число выросло до 153,5 тысяч. В этом году соревновательный этап продлится более месяца и завершится 26 октября.

Безопасность детей на дорогах — один из ключевых приоритетов, подчеркивает заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Для ее обеспечения в условиях растущего транспортного потока в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" ведется комплексная работа, включая обновление дорожной сети. Особое внимание уделяется маршрутам к школам: в этом году приведут в порядок свыше 3 тыс. км таких дорог. Параллельно мы формируем культуру безопасного поведения. Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" зарекомендовала себя как эффективный инструмент для закрепления ПДД среди школьников. За пять лет более 20 млн участников проверили свою дорожную грамотность", — отмечает он.

Олимпиада является важным элементом системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

"Задания онлайн-олимпиады позволяют ее участникам не просто пройти тестирование, а в первую очередь изучить и повторить основные правила безопасного поведения на дорогах, и только потом в интерактивной форме проверить свои знания", — говорит начальник Госавтоинспекции МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Повышение безопасности дорожного движения — одна из ключевых задач нацпроекта "Инфраструктура для жизни", в рамках которого оборудуются тротуары, устанавливаются ограждения, освещение и светофоры, а также проводятся профилактические мероприятия.

Работа по созданию безопасной дорожной инфраструктуры активно ведется и в Самарской области.

"По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева мы уделяем особое внимание созданию качественной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность детей и подростков. В 2025 году в регионе планируется отремонтировать 170 км автодорог, ведущих к учебным заведениям", — подчеркивает заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

Участие в олимпиаде бесплатное. Первый тур проходит на образовательной платформе Учи.ру. Для выполнения заданий необходимо зарегистрироваться на платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Выполнять задания можно дома при поддержке родителей. Второй тур для набравших максимальный балл в первом этапе состоится 27 января 2025 г., участие в нем будет возможно только из школьных учреждений.

Победители олимпиады получат почетные дипломы, памятные призы и будут включены в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности.

Регистрация на онлайн-олимпиаду "Безопасные дороги" по ссылке.