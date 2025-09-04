16+
Образование Общество

Старт профориентационного курса для 8,5 млн школьников дадут на Восточном экономическом форуме

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Курс "Россия — мои горизонты", реализуемый по указу президента Российской Федерации Владимира Путина, за 34 занятия познакомит школьников со всеми отраслями экономики страны и поможет им определиться с будущей профессией.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В четверг, 4 сентября, на площадке Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке стартует первый Всероссийский форум по профориентации "Россия — мои горизонты", который объединят школьников со всей страны. Организатор — фонд гуманитарных проектов, федеральный оператор Единой модели профориентации "Билет в будущее", при поддержке минпросвещения России.

Ключевым событием открытия форума в ВДЦ "Океан" станет запуск нового сезона профориентационного курса "Россия — мои горизонты", реализуемого Единой моделью профориентации "Билет в будущее", совместно с Российским обществом "Знание" во всех школах страны. Еженедельный курс направлен на профессиональную ориентацию школьников 6–11 классов, получение знаний о современных профессиях и знакомство с выдающимися достижениями России.

В программе форума запланирована панельная дискуссия "Профориентация: игра на опережение", которая пройдет на площадке Восточного экономического форума при участии представителей органов власти, образовательных организаций и ведущих российских работодателей.

"Профориентация — это не только важная часть развития нашей страны, но и каждого отдельного ее жителя, поскольку сейчас профессиональное самоопределение является неотъемлемой частью воспитания гармонично развитой личности", — отмечает управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

10 сентября в Самарской области, с. Кинель-Черкассы, в рамках мероприятий форума "Россия — мои горизонты" запланировано проведение профориентационной ярмарки "Горизонты родного края", на которой пройдут встречи школьников с представителями работодателей, профессиональных образовательных организаций, центра занятости населения и органов исполнительной власти.

Участники смогут пройти профориентационное тестирование, принять участие в деловых играх и мастер-классах. Представители медицинского колледжа и сельскохозяйственного техникума села Кинель-Черкассы познакомят школьников с направлениями обучения, расскажут об особенностях приема, целевом обучении, а также проведут мастер-классы для школьников о профессиях: медсестра, фельдшер, акушер, технолог пищевого производства, электрик, механик и воспитатель.

18 сентября в Москве состоится торжественное закрытие форума. Участники обменяются профессиональным опытом, обсудят взаимодействие школ и работодателей, посетят тематические выставки, креативные лаборатории и лекции. Ярким завершением станет финал конкурса профессиональных практик среди педагогов страны. С программой форума можно ознакомиться на официальном сайте.

Всероссийский форум по профориентации "Россия — мои горизонты" — ключевое событие учебного года в области школьной профориентации, целью которого является выстраивание взаимодействия школ с работодателями и внедрение лучших региональных практик в единую модель профориентации.
С 4 по 18 сентября школьников со всей страны ждут встречи с ведущими работодателями, интерактивные профессиональные пробы, мастер-классы и дискуссии о будущем российский экономики.Форум призван помочь учащимся осознанно выбрать профессию через прямое погружение в мир специальностей и живой диалог с представителями ключевых отраслей. Мероприятие объединит более 150 000 участников, создав уникальную среду для диалога между образованием, бизнесом и будущими специалистами.Организатор форума — Фонд Гуманитарных Проектов, федеральный оператор ЕМП "Билет в будущее". Стратегические партнеры форума — Российское общество "Знание" и Агентство стратегических инициатив.

Гид потребителя

