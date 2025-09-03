16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области состоится организационно-презентационная сессия "Единая модель профориентации "Билет в будущее" В школах Самарской области продолжится проект "Мелодии вместо звонков" Оксана Захарова: «ИИ усиливает разработчиков, но не заменяет их» Тольяттиазот представил новую серию мультфильма "Приключения Толика Азотова" Эксперты ВТБ дали рекомендации по использованию ИИ школьниками

Образование Общество

В Самарской области состоится организационно-презентационная сессия "Единая модель профориентации "Билет в будущее"

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

9 сентября состоится организационно-презентационная сессия "Единая модель профориентации "Билет в будущее" — новая точка отсчета". Событие для педагогов, родителей и работодателей объединит на одной площадке ключевых экспертов со всей области. Мероприятие, организованно министерством образования Самарской области и Региональным центром трудовых ресурсов (ЦОПП).

Цель предстоящего события — выстроить открытый диалог между всеми участниками процесса подготовки новых кадров. На одной площадке соберутся представители органов власти, педагоги школ и колледжей, ведущие работодатели региона, центры занятости и активное родительское сообщество. Особый статус мероприятию придаст участие Фонда гуманитарных проектов — федерального оператора Единой модели профориентации.

В фокусе внимания сессии — ключевые вопросы формирования современной и эффективной системы поддержки школьников в выборе профессии:

  • Какие общероссийские тренды и стратегии задают тон профориентационной работы сегодня?
  • Что ждет самарские образовательные учреждения в рамках проекта "Билет в будущее"?
  • Реальные примеры эффективного взаимодействия школ, колледжей и предприятий.

Для родительского сообщества это уникальный шанс получить актуальную информацию. Эксперты расскажут, как устроена современная профориентация, на что стоит обращать внимание при обсуждении будущего с ребенком и какую практическую поддержку можно получить в рамках новой системы. 

Мероприятие пройдет на площадке  регионального Института развития образования, присоединиться к  онлайн-трансляции могут все желающие.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5