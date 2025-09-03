В Самарской области состоится организационно-презентационная сессия "Единая модель профориентации "Билет в будущее"

9 сентября состоится организационно-презентационная сессия "Единая модель профориентации "Билет в будущее" — новая точка отсчета". Событие для педагогов, родителей и работодателей объединит на одной площадке ключевых экспертов со всей области. Мероприятие, организованно министерством образования Самарской области и Региональным центром трудовых ресурсов (ЦОПП).

Цель предстоящего события — выстроить открытый диалог между всеми участниками процесса подготовки новых кадров. На одной площадке соберутся представители органов власти, педагоги школ и колледжей, ведущие работодатели региона, центры занятости и активное родительское сообщество. Особый статус мероприятию придаст участие Фонда гуманитарных проектов — федерального оператора Единой модели профориентации.

В фокусе внимания сессии — ключевые вопросы формирования современной и эффективной системы поддержки школьников в выборе профессии:

Какие общероссийские тренды и стратегии задают тон профориентационной работы сегодня?

Что ждет самарские образовательные учреждения в рамках проекта "Билет в будущее"?

Реальные примеры эффективного взаимодействия школ, колледжей и предприятий.

Для родительского сообщества это уникальный шанс получить актуальную информацию. Эксперты расскажут, как устроена современная профориентация, на что стоит обращать внимание при обсуждении будущего с ребенком и какую практическую поддержку можно получить в рамках новой системы.

Мероприятие пройдет на площадке регионального Института развития образования, присоединиться к онлайн-трансляции могут все желающие.