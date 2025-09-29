16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Завершился II этап XV Национальной научно-технической конференции: определены 49 финалистов "КуйбышевАзот" поддержал Чемпионат России по парусному спорту Студенческий кампус в Самарской области начнут строить в 2026 году СберУниверситет объявил тему IX конференции "Больше чем обучение" "Транспорт Будущего" приняли рекордное количество гостей

Образование Общество

Самарский преподаватель представит регион на конкурсе профмастерства "Мастер года"

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 260
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Мастер года" — это всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования. Организаторы — минпросвещения России и Общероссийский Профсоюз образования. Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования. В этом году — юбилейном, 85-м для системы среднего профессионального образования году — конкурс проводится в 5-й раз.

Фото: министерство образования СО

"Конкурсу "Мастер года" исполняется пять лет. Только в этом году в нем приняли участие почти 10 тысяч преподавателей колледжей и техникумов — уникальных людей, которые выбрали для себя эту благородную и ответственную профессию. Конкурс проводится в рамках федпроекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Уверен, он продолжит оставаться инструментом поддержки педагогов и работать на выполнение задачи, поставленной Президентом Владимиром Путиным, по подготовке к 2028 году 1 миллиона специалистов и квалифицированных рабочих", — подчеркнул заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Финальные испытания пройдут в Курске с 29 сентября по 2 октября. В них примут участие 89 мастеров со всей России. Участником заключительного этапа от Самарской области стала преподаватель Самарского социально-педагогического колледжа Наталья Петрунина — победитель регионального этапа конкурса.

"Я поехала на финал с чувством гордости, что буду представлять Самарскую область. Очень надеюсь, что у меня получится показать, на что способны педагоги Самарской области, чему мы учим наших студентов, что мы в них вкладываем. Я везу с собой оборудование — цифровую лабораторию, при помощи которой в рамках состязаний буду работать со студентами Курского педагогического колледжа", — поделилась Наталья Петрунина.

Программа финала включает профессиональные испытания и мероприятия для участников:
- мастер-классы,
- лекции,
- дискуссионные площадки,
- творческие лаборатории.

Деловую программу откроет пленарное заседание "Педагоги СПО: грани мастерства".
"Конкурс "Мастер года" играет значимую роль в развитии системы СПО. Здесь мы не просто выявляем лучших из лучших — мы задаем высокую планку педагогического и профессионального мастерства. В ходе дискуссий деловой программы финала конкурса рождаются решения и методики, которые определяют, каким будет преподавание в колледжах завтра. Темы, которые затрагиваются в этом году, как никогда актуальны. Это развитие компетенций педагогов для подготовки кадров под запросы экономики, повышение престижа педагогической профессии, карьерные возможности, профессиональный рост и наставничество. Уверен, что все мероприятия деловой программы найдут свое отражение в деятельности профессионального сообщества", — прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Программа построена на 3 тематических треках:
"Профессионал будущего",
"Признанный мастер",
"Ценный кадр".

Имена 10 призеров конкурса будут объявлены 1 октября, в этот же день для них состоится завершающее конкурсное состязание "Влюбить в профессию". В День среднего профессионального образования, 2 октября, состоятся торжественная церемония закрытия финала и объявление победителя конкурса "Мастер года — 2025".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5