16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Китайский и российский вузы реализуют совместную программу подготовки разработчиков ПО Самарское минимущества выходит из учредителей Международного института рынка В Самаре прошел молодежный кейс-чемпионат Банка России Авито открыл Школу предпринимательства на Слете Всемирного фестиваля молодежи Студентка Самарского университета стала финалисткой научно-просветительского проекта "Научная Вселенная"

Образование Общество

Китайский и российский вузы реализуют совместную программу подготовки разработчиков ПО

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

23 сентября 2025 года состоялась торжественная церемония открытия совместной образовательной программы подготовки разработчиков программно-информационных систем на базе российского и китайского вузов, сообщила пресс-служба Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

Фото: предоставлено ПГУТИ

"Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" и "Хубэйский университет национальностей" открыли совместную образовательную программу "Программная инженерия". Обучение китайских студентов будет проходить в очном формате на базе двух вузов — в городе Эньши, провинции Хубэй, КНР и в городе Самара, Россия. Первые три года студенты будут учиться в Китае, российские преподаватели будут ездить в Китай, чтобы преподавать свою часть дисциплин. Последний четвертый год программы китайские студенты приедут в Самару, чтобы освоить оставшиеся предметы. Вчера в режиме онлайн прошла торжественная церемония открытия программы, где с российской стороны участвовали ректор и российские преподаватели программы, а с китайской стороны — ректор и студенты, которые уже начали обучение", — говорится в сообщении.

"Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" является одним из четырех вузов страны, подведомственных Минцифры России. "Подготовка специалистов осуществляется по приоритетным направлениям подготовки и специальностям, в том числе в области информационных технологий, телекоммуникаций, связи, информационной безопасности, по всем уровням высшего образования", — отмечается на сайте ведомства.

"Россия и Китай — две страны с уникальными культурами, богатой историей и глубоким уважением к знаниям. Сегодня мы вместе строим новый Шёлковый путь — цифровой и интеллектуальный Шёлковый путь XXI века. Совместная программа — один из его важнейших этапов, где мы поделимся друг с другом достижениями российской научной мысли и инновационным китайским технологическим прогрессом. Это партнёрство — смелый шаг вперёд. Это стремление к будущему, где знания не знают границ. Это обещание работать вместе, учиться вместе и строить более светлый, более гармоничный мир", — сказал ректор ПГУТИ Вадим Ружников на церемонии открытия совместной образовательной программы. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5