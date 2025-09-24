Китайский и российский вузы реализуют совместную программу подготовки разработчиков ПО

23 сентября 2025 года состоялась торжественная церемония открытия совместной образовательной программы подготовки разработчиков программно-информационных систем на базе российского и китайского вузов, сообщила пресс-служба Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

"Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" и "Хубэйский университет национальностей" открыли совместную образовательную программу "Программная инженерия". Обучение китайских студентов будет проходить в очном формате на базе двух вузов — в городе Эньши, провинции Хубэй, КНР и в городе Самара, Россия. Первые три года студенты будут учиться в Китае, российские преподаватели будут ездить в Китай, чтобы преподавать свою часть дисциплин. Последний четвертый год программы китайские студенты приедут в Самару, чтобы освоить оставшиеся предметы. Вчера в режиме онлайн прошла торжественная церемония открытия программы, где с российской стороны участвовали ректор и российские преподаватели программы, а с китайской стороны — ректор и студенты, которые уже начали обучение", — говорится в сообщении.

"Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" является одним из четырех вузов страны, подведомственных Минцифры России. "Подготовка специалистов осуществляется по приоритетным направлениям подготовки и специальностям, в том числе в области информационных технологий, телекоммуникаций, связи, информационной безопасности, по всем уровням высшего образования", — отмечается на сайте ведомства.

"Россия и Китай — две страны с уникальными культурами, богатой историей и глубоким уважением к знаниям. Сегодня мы вместе строим новый Шёлковый путь — цифровой и интеллектуальный Шёлковый путь XXI века. Совместная программа — один из его важнейших этапов, где мы поделимся друг с другом достижениями российской научной мысли и инновационным китайским технологическим прогрессом. Это партнёрство — смелый шаг вперёд. Это стремление к будущему, где знания не знают границ. Это обещание работать вместе, учиться вместе и строить более светлый, более гармоничный мир", — сказал ректор ПГУТИ Вадим Ружников на церемонии открытия совместной образовательной программы.