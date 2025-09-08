16+
Образование Общество

В ПГУТИ прошёл ежегодный фестиваль для первокурсников "Картошка Фест"

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Со 2 по 4 сентября в лагере "Озерки" состоялся ежегодный фестиваль для первокурсников Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) — "Картошка Фест". Мероприятие объединило сотни студентов (около 900 человек), впервые переступивших порог вуза, и стало ярким стартом их студенческой жизни.

Фото: предоставлено ПГУТИ

Фестиваль впервые прошёл в 2023 году и настолько полюбился участникам, что был закреплён в календаре студенческих событий как ежегодное традиционное мероприятие, проводимое в начале сентября. Его концепция — сочетание тёплой ностальгии и современных форм студенческого общения.

Идея "Картошки Феста" вдохновлена студенческими традициями советской эпохи, когда первокурсники отправлялись на трудовую практику в колхозы для сбора урожая — чаще всего, картофеля. В сентябре молодёжь работала вместе, отдыхала, дружила, а иногда и влюблялась. Сегодня студенты ПГУТИ не собирают картошку, но стремление к общению, сплочённости и новым знакомствам остаётся неизменным.

"Картошка Фест" — это не просто праздник, а полноценная программа адаптации первокурсников. Участники познакомились с деканами факультетов, преподавателями, представителями студенческих организаций и ключевых структур вуза: Центром карьеры, студенческим научным сообществом, молодёжным центром и другими важными локациями университета. Через интерактивные игры, квесты, мастер-классы и неформальное общение ребята не только узнали о возможностях, которые открывает университет, но и нашли новых друзей, команды и единомышленников.

"Мы хотели создать пространство, где первокурсник почувствует себя частью большого студенческого сообщества с первого дня", — отметил первый проректор ПГУТИ Алексей Салмин. — "Картошка Фест" — это про традиции, но с современным взглядом. Мы не собираем картошку, но собираем команды, дружбу и вдохновение".

Участники отметили высокий уровень организации, тёплую атмосферу и возможность раскрыться в неформальной обстановке.

Фестиваль "Картошка Фест" стал важным элементом студенческих традиций ПГУТИ, подчёркивая ценности единства, взаимопомощи и активной гражданской позиции. В следующем году он снова соберёт первокурсников, чтобы напомнить: даже в цифровую эпоху самое ценное — это живое общение и общие воспоминания.

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

