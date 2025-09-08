В ПГУТИ прошёл ежегодный фестиваль для первокурсников "Картошка Фест"

Со 2 по 4 сентября в лагере "Озерки" состоялся ежегодный фестиваль для первокурсников Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) — "Картошка Фест". Мероприятие объединило сотни студентов (около 900 человек), впервые переступивших порог вуза, и стало ярким стартом их студенческой жизни.

Фестиваль впервые прошёл в 2023 году и настолько полюбился участникам, что был закреплён в календаре студенческих событий как ежегодное традиционное мероприятие, проводимое в начале сентября. Его концепция — сочетание тёплой ностальгии и современных форм студенческого общения.

Идея "Картошки Феста" вдохновлена студенческими традициями советской эпохи, когда первокурсники отправлялись на трудовую практику в колхозы для сбора урожая — чаще всего, картофеля. В сентябре молодёжь работала вместе, отдыхала, дружила, а иногда и влюблялась. Сегодня студенты ПГУТИ не собирают картошку, но стремление к общению, сплочённости и новым знакомствам остаётся неизменным.

"Картошка Фест" — это не просто праздник, а полноценная программа адаптации первокурсников. Участники познакомились с деканами факультетов, преподавателями, представителями студенческих организаций и ключевых структур вуза: Центром карьеры, студенческим научным сообществом, молодёжным центром и другими важными локациями университета. Через интерактивные игры, квесты, мастер-классы и неформальное общение ребята не только узнали о возможностях, которые открывает университет, но и нашли новых друзей, команды и единомышленников.

"Мы хотели создать пространство, где первокурсник почувствует себя частью большого студенческого сообщества с первого дня", — отметил первый проректор ПГУТИ Алексей Салмин. — "Картошка Фест" — это про традиции, но с современным взглядом. Мы не собираем картошку, но собираем команды, дружбу и вдохновение".

Участники отметили высокий уровень организации, тёплую атмосферу и возможность раскрыться в неформальной обстановке.

Фестиваль "Картошка Фест" стал важным элементом студенческих традиций ПГУТИ, подчёркивая ценности единства, взаимопомощи и активной гражданской позиции. В следующем году он снова соберёт первокурсников, чтобы напомнить: даже в цифровую эпоху самое ценное — это живое общение и общие воспоминания.