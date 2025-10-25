В регионе ожидается туман

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. "Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается туман, с ухудшением видимости 500 м и менее", — сообщает "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает:

- будь внимателен и осторожен на дорогах;

- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.