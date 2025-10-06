16+
Образование Общество

Школа из Отрадного вошла в число лидеров по ведению школьных литературных клубов

ОТРАДНЫЙ. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках Форума классных руководителей, который проходил в Национальном центре "Россия" с 1 по 3 октября, состоялась панельная дискуссия "Возрождение чтецких программ и создание литературных клубов". Так, в число лидеров рейтинга литературных клубов в рамках проекта "Чтецкие программы" за сентябрь вошла школа № 10 "Образовательный центр ЛИК" городского округа Отрадный Самарской области.

Фото: пресс-служба Российского общества "Знание"

"Я давно наблюдаю за проектами общества "Знание". Очень нравятся все инициативы. Когда увидела анонс "Чтецких программ", сразу приняла решение, что мы будем участвовать в этом проекте. Чтение — это основа образования. Я хочу привить детям любовь к чтению и литературному творчеству, ввести его в моду. Чтобы дети с гордостью говорили о том, что они любят читать и читают. Проект оригинальный и нетривиальный. Дети участвуют в нём с большим интересом", — поделилась учитель начальных классов школы № 10 "Образовательный центр ЛИК" городского округа Отрадный Елена Лукьянова. 

Она рассказала, что ставит для себя задачу научить детей рассуждать, анализировать художественное произведение, выражать свое мнение и самое главное работе в команде. А в будущем соревноваться с литературными клубами других школ. 

Всего в Самарской области открыто 55 литературных клубов.

Напомним, 1 сентября в нашей стране стартовал проект "Чтецкие программы". Его реализует Общество "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента Владимира Путина. Основная миссия этой инициативы — популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы. 

"Возрождение чтецких программ — это не просто возвращение теплой традиции. Это вклад в будущее, в культурный код нашего подрастающего поколения. Через живое слово, через обсуждение великих произведений мы помогаем молодому человеку не только полюбить литературу, но и сформировать свой внутренний мир, научиться мыслить и чувствовать", — отметила, выступая на панельной дискуссии, советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская.

Генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль подробно рассказал о механике проекта. Его запуск показал высокую востребованность среди образовательных учреждений — более 1100 литературных клубов уже работают в стране. 

"В рамках реализации чтецких программ в школах и колледжах создаются литературные клубы, где проводятся обсуждения книг, поэтические вечера, интерактивные лекции и литературные викторины по разработанным методическим материалам, — пояснил Максим Древаль. — Встречи клубов объединили детей, родителей и учителей. У клубов есть возможность приглашать на свои мероприятия выдающихся деятелей культуры, среди которых Сергей Безруков, Евгений Князев и многие другие".
Особой мотивацией для ребят и кураторов стал Всероссийский рейтинг литературных клубов. Каждый месяц 30 лучших клубов получают возможность провести встречу с выдающимся деятелем культуры. Среди тех, кто уже поддержал проект, — Евгений Князев, Сергей Безруков, Егор Бероев, Владимир Машков, Дмитрий Харатьян, Евгений Миронов и другие. 

Генеральный директор "Знания" Максим Древаль отдельно отметил комплекс мер поддержки для кураторов клубов. Помимо готовых сценариев занятий и интерактивных презентаций, для них доступны вебинары, специализированный чат для обмена опытом, а в будущем году планируется запуск отдельного образовательного курса на платформе Знание.Академия. 

В феврале 2026 г. планируется проведение обучающей программы в Центре знаний "Машук" для 200 самых активных кураторов. Вместе с профильными экспертами они обсудят роль "Чтецких программ" в воспитании подрастающего поколения, развитие любви к русскому языку и литературе, а также сформируют стратегию дальнейшего развития проекта в масштабах всей страны.

Инициатива осуществляется по поручению президента по итогам Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Организатором выступает Российское общество "Знание" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Театрального института имени Бориса Щукина.

