"КуйбышевАзот" поддержал Чемпионат России по парусному спорту

В Тольятти завершились финальные соревнования парусного сезона. С 22 по 29 сентября в яхт-клубе "Дружба" одновременно прошли Чемпионат России в олимпийских классах яхт, Первенство России в классе "Лазер-Стандарт" и финальный этап Открытого Кубка Содружества.

В акватория Куйбышевского водохранилища в Тольятти уже не первый год проходят соревнования по парусному спорту столь высокого уровня. Помимо удачного географического расположения, это стало возможным благодаря наличию развитого центра парусного спорта на базе яхт-клуба "Дружба", располагающего богатой материально-технической базой, обеспечением и поддержкой которой, вот уже на протяжении многих десятилетий, занимается ПАО "КуйбышевАзот".

Чемпионат России в олимпийских классах яхт является ключевым событием в национальном календаре, определяющим сильнейших спортсменов страны в классах, включенных в программу Олимпийских игр. Его результаты имеют особое значение для формирования сборной России и подготовки к международным стартам. На старт вышло порядка 200 гонщиков со всей России — от Калининграда до Владивостока в классах Накра 17 — микст, 49-й, 49-й FX, 470 — смешанный, Лазер-радиал, Лазер-стандарт.

Сложные ветровые условия стали серьезным испытанием для всех участников, однако они не помешали спортсменам продемонстрировать высокий уровень мастерства и упорства. Несмотря на сильную конкуренцию и непростые погодные условия, воспитанники яхт-клуба "Дружба" смогли показать хороший результат.

На Чемпионате России в классе "Накра 17" (микст) экипаж Семенова Максима и Шутовой Елизаветы занял второе место.

В классе "49-й FX" бронзовым призером стал экипаж Ермаковой Натальи и Суховой Алёны.

На открытом Кубке Содружества в классе "470" экипаж Лаздина Дмитрия и Федоровой Марины (представляли два региона — Самарскую область и Санкт-Петербург) занял второе место.

Пинегин Леонид занял третью ступень пьедестала почета в Первенстве России в классе "Лазер-Стандарт".

В Тольятти сезон парусных гонок завершен, но впереди еще старты на Черноморском побережье, где традиционно собираются сильнейшие яхтсмены страны и воспитанники яхт-клуба "Дружба" в их числе. Поддержка со стороны ПАО "КуйбышевАзот" позволяет тольяттинским яхтсменам всех возрастов выходить на старты самых престижных соревнований и делать уверенные шаги к чемпионскому будущему.