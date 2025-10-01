16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Туроператор провел экологическую акцию и подарил Самаре 10 елей В Красноярском районе до конца года откроются два новых современных фельдшерско-акушерских пункта Глава Госжилинспекции: "В регионе появится единая диспетчерская служба" В Самаре ожидают увеличения средней зарплаты до 200 тысяч рублей Мир силы: в Самаре открылся клуб Royal Gym с медицинским SPA

Общество

"КуйбышевАзот" поддержал Чемпионат России по парусному спорту

ТОЛЬЯТТИ. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 210
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти завершились финальные соревнования парусного сезона. С 22 по 29 сентября в яхт-клубе "Дружба" одновременно прошли Чемпионат России в олимпийских классах яхт, Первенство России в классе "Лазер-Стандарт" и финальный этап Открытого Кубка Содружества.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

В акватория Куйбышевского водохранилища в Тольятти уже не первый год проходят соревнования по парусному спорту столь высокого уровня. Помимо удачного географического расположения, это стало возможным благодаря наличию развитого центра парусного спорта на базе яхт-клуба "Дружба", располагающего богатой материально-технической базой, обеспечением и поддержкой которой, вот уже на протяжении многих десятилетий, занимается ПАО "КуйбышевАзот".

Чемпионат России в олимпийских классах яхт является ключевым событием в национальном календаре, определяющим сильнейших спортсменов страны в классах, включенных в программу Олимпийских игр. Его результаты имеют особое значение для формирования сборной России и подготовки к международным стартам. На старт вышло порядка 200 гонщиков со всей России — от Калининграда до Владивостока в классах Накра 17 — микст, 49-й, 49-й FX, 470 — смешанный, Лазер-радиал, Лазер-стандарт.

Сложные ветровые условия стали серьезным испытанием для всех участников, однако они не помешали спортсменам продемонстрировать высокий уровень мастерства и упорства. Несмотря на сильную конкуренцию и непростые погодные условия, воспитанники яхт-клуба "Дружба" смогли показать хороший результат.

На Чемпионате России в классе "Накра 17" (микст) экипаж Семенова Максима и Шутовой Елизаветы занял второе место.

В классе "49-й FX" бронзовым призером стал экипаж Ермаковой Натальи и Суховой Алёны.
На открытом Кубке Содружества в классе "470" экипаж Лаздина Дмитрия и Федоровой Марины (представляли два региона — Самарскую область и Санкт-Петербург) занял второе место.
Пинегин Леонид занял третью ступень пьедестала почета в Первенстве России в классе "Лазер-Стандарт".

В Тольятти сезон парусных гонок завершен, но впереди еще старты на Черноморском побережье, где традиционно собираются сильнейшие яхтсмены страны и воспитанники яхт-клуба "Дружба" в их числе. Поддержка со стороны ПАО "КуйбышевАзот" позволяет тольяттинским яхтсменам всех возрастов выходить на старты самых престижных соревнований и делать уверенные шаги к чемпионскому будущему.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Самара отметила свой День Рождения

Самара отметила свой День Рождения

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2