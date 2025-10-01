День рождения мечты

Пансионат "Гармония" за восемь лет работы стал одним из заметных социальных проектов региона. Здесь меняют представление о старости и заботе: вместо одиночества — общение и дружба, вместо пассивности — активность и творчество, вместо формального ухода — тёплое внимание и поддержка. В нашей беседе директор пансионата для пожилых и нуждающихся в уходе "Гармония" Ольга Кондрашова рассказала о том, как рождалась идея пансионата, почему он нужен современному обществу и насколько важным событием стало открытие третьего отделения.

— Пансионат "Гармония" работает уже восемь лет. Как вы оцениваете этот путь?

— Мы начали в 2017 году, и за это время нашими услугами воспользовались более двух тысяч человек. Всё это время мы учились, развивались, меняли подходы, потому что наша работа — не просто уход, а создание условий для счастья. Ведь важно не только прожить долгую жизнь, но и прожить её качественно.

— Многие до сих пор считают, что отправить пожилого родственника в пансионат — значит

предать его…

— Ещё недавно это мнение действительно было распространено. Но жизнь меняется. Сегодня пансионат — это не про одиночество и страх, а про заботу, комфорт, возможность сохранить активность и интерес к жизни. Есть ситуации, когда дома организовать уход просто невозможно — и тогда на помощь приходим мы. Важно понимать: это выбор, который может принять и сам пожилой человек.

— В чём особенность "Гармонии"?

— Для нас ключевое слово — социализация. Здесь люди одного поколения находят друзей, общаются, делятся воспоминаниями, даже кокетничают. Мы создаём атмосферу жизни, а не пребывания. Помимо удобных условий и питания, мы предлагаем психоэмоциональную и физическую реабилитацию, поддерживаем бытовые навыки, развиваем хобби. Наша цель — сохранить самостоятельность и чувство собственной ценности у каждого.

— Совсем недавно вы открыли третье отделение пансионата. Расскажите, что для вас

значит это событие.

— Это воплощение всего накопленного нами опыта работы, всех наших знаний и компетенций. Здесь каждый сантиметр создан для комфорта, удобства и красоты: просторные комнаты, беспороговая система, специальные площадки для прогулки даже немобильных граждан. Оборудована специальная комната для занятий адаптивной физической культурой, комната эмоциональной разгрузки для персонала и постояльцев. Очень символично, что открытие состоялось в канун Международного дня пожилого человека. Для нас важно привлекать внимание общества к вопросам старости, сострадания, милосердия. Старость — это то, что ждёт каждого из нас. Поэтому нам хотелось именно в этот день сказать: пожилые люди заслуживают уважения и достойной жизни. В "Гармонии" это возможно!

— Как отреагировали гости на открытие?

— Для меня было очень ценно, что разделить этот день с нами пришли представители органов власти, предприниматели, врачи. Я видела искренний интерес и желание быть сопричастными к проблемам пожилых людей. Для меня лично этот день стал днём рождения моей мечты, которую я вынашивала пять лет. Испытывать это чувство невероятно — и я желаю каждому однажды его испытать.

— На чём сегодня сосредоточена работа "Гармонии"?

— Мы делаем акцент на реабилитации — бытовой, социальной, психоэмоциональной, трудовой. Например, мы планируем открыть в новом корпусе садово-дачное хозяйство, где пожилые люди могут работать руками, получать удовольствие от процесса. Это напрямую влияет на качество жизни. Мы постоянно совершенствуем оборудование, внедряем новые технологии ухода, обучаем персонал. Для нас важно не количество проживающих, а качество оказываемых услуг. По-прежнему наш опыт позволяет нам работать с самыми тяжелыми случаями физических и когнитивных (возрастных) нарушений, с людьми, у которых болезнь Альцгеймера, Паркинсона, онкозаболевания и прочее.

— Как вы формулируете миссию своей команды?

— Оказание помощи пожилым людям, нуждающимся в уходе — очень благородное дело, это миссия, цель жизни. Сделать так, чтобы желание приехать в "Гармонию" исходило не только от родственников, но и от самого пожилого человека. Много сегодня говорим о количестве прожитых лет, но забываем про качество, вот над качеством жизни мы и работаем: это сохранение навыков самообслуживания, восстановление физической активности, работа над сохранением памяти. Я счастлива, что сегодня у нас появилась возможность расширить эту миссию, открыв новое отделение. Для каждого из нас, кто работает в пансионате "Гармония" это настоящий смысл жизни, и мы счастливы оттого, что мы его нашли, мы счастливы оттого, что мы понимаем, для чего мы живем.