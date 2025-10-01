"Связующая нить": участник "Школы героев" поговорил со студентами о преемственности поколений

В Самарском государственном экономическом университете прошел урок мужества, посвященный третьей годовщине воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. На встрече с будущими управленцами, экономистами и юристами шла речь об истории и значении этого события.

Мероприятие стало частью всероссийской акции-конкурса "Связующая нить", направленной на изучение истории семей в контексте Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Лекцию провел Андрей Растегаев — ветеран СВО и участник программы "Школа героев" (создана по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев"), награжденный Орденом Мужества. Андрей рассказал о преемственности поколений и подвигах своих предков.

"В Москве, посетив архив Победы, с удивлением узнал, что мой дедушка воевал не только во время Великой Отечественной, он начал войну в Финляндии, а закончил в Японии. Я увидел, какие награды у него были, и оказалось, что одна медаль у нас с ним совпадает, — такая преемственность поколений", — поделился герой.

Студенты выразили гордость за страну и поддержку новых регионов. Валерия Игнатова рассказала о своем участии в гуманитарной помощи пострадавшим регионам, а Роман Смирнов подчеркнул важность традиционных ценностей как опоры для дальнейшего развития Отечества.

Организаторами проекта "Связующая нить" выступают Движение "За молодежь" и Комитет семей воинов Отечества при поддержке Общественной палаты и Минпросвещения России. Патриотические встречи для молодежи с настоящими героями помогает организовать самарский филиал государственного фонда "Защитники Отечества".