Варвара и Александр: в Самарской области назвали самые популярные имена новорожденных в сентябре

Органы ЗАГС Самарской области назвали самые популярные имена новорожденных в сентябре — Варвара и Александр.
В органах ЗАГС отметили: выбрать имя своему малышу можно с помощью интерактивного сервиса на портале ЗАГС — достаточно лишь подобрать имя из предложенного перечня ЕГР ЗАГС или в пару кликов сгенерировать детское имя, введя соответствующие параметры, в том числе и отчество папы.
В топ-5 самых популярных имен сентября для мальчиков вошли Михаил, Матвей, Марк, Дмитрий, Лев, а для девочек — Василиса, Виктория, София, Валерия, Мария.
Список редких и необычных имен для мальчиков оказались Эдгар, Тарас, Савва, Север, Гордей, а для девочек- Ярослава, Тиана, Лукерья, Евангелина, Аврелия. В перечень редких женских имен сентября также попали такие имена как Светлана, Елена, Илона.
Последние комментарии
