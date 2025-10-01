В Самаре временно приостановили пассажирскую и грузовую переправу

В Самаре временно приостановили движение судов. Причиной стал сильный туман, сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (туман) движение на грузовой и пассажирских переправах приостановлено. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте www.srpp63.ru и по телефонам 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37, 89170114221", - отмечается в сообщении.