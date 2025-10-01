Газовики предупредили об отключениях газа в Жигулёвске за нарушение правил безопасности

После неоднократных предупреждений "Газпром газораспределение Самара" приступает к ограничению услуги в многоквартирных домах и индивидуальных домовладениях по г. Жигулевск.

В октябре — ноябре под отключения газа попадают 103 абонента за отсутствие договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, 56 абонентов — за недопуск специалистов для проведения работ два и более раза.

Отдельное внимание отключению 23 многоквартирных домов с непосредственной формой управления за отсутствие договора на техническое обслуживание и ремонт общего внутридомового газового оборудования.

Отключения будут проводиться согласно требованиям п. 80 "Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению", утвержденных постановлением правительства РФ № 410 от 14.05.2013.

"Газпром газораспределение Самара" уведомил администрацию и прокуратуру г. Жигулевск о принимаемых мерах.

"Анализ происшествий с газом, проведенный "Газпром межрегионгаз" в 2025 году, показал рост несчастных случаев по причинам использования неисправного оборудования, вмешательства абонентов в работу приборов, самовольной газификации. Закон обязывает собственников жилых помещений проводить все работы, связанные с эксплуатацией газа, только по договору с газораспределительной организацией, несущей ответственность за домовладение. Мы призываем соблюдать правила и не подвергать риску жизни и здоровье проживающих в доме", — прокомментировал главный специалист по ВДГО "Газпром газораспределение Самара" Дмитрий Липатов.

Газовики напомнили, что работы по отключению и повторному подключению газа оплачивает потребитель. Возобновление услуги газоснабжения возможно только после устранения нарушения. Для устранения причин нарушения законодательства необходимо обратиться в Единый центр предоставления услуг по адресу: г. Жигулевск, ул. Никитинская, д. 1 или по телефону 8 917 101 39 41. Потребители газа на территории обслуживания "Газпром газораспределение Самара" могут заключить договор онлайн, оставить заявку для вызова мастера, узнать перечень работ и прейскурант в специальном разделе сайта https://63gaz.ru/customers/individual/vdgo/.