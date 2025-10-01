"Лада" проиграла "Сочи"

ХК "Лада" в гостях у ХК "Сочи" потерпел поражение.

Уже на четвертой минуте хозяева вышли вперед после шайбы Марка Вербы. На 27-й минуте Амир Гараев удвоил преимущество южан. На 35-й минуте Павел Дедунов забросил третью шайбу (хозяева отличились в меньшинстве).

На последней минуте Ноэль Хефенмайер реализовал большинство, установив окончательный счет. 4:0, победа ХК "Сочи".