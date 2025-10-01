"Лада" проиграла "Сочи"

ХК "Лада" в гостях у ХК "Сочи" потерпел поражение.
Уже на четвертой минуте хозяева вышли вперед после шайбы Марка Вербы. На 27-й минуте Амир Гараев удвоил преимущество южан. На 35-й минуте Павел Дедунов забросил третью шайбу (хозяева отличились в меньшинстве).
На последней минуте Ноэль Хефенмайер реализовал большинство, установив окончательный счет. 4:0, победа ХК "Сочи".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!