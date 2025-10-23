"Лада" расторгла контракт с Максимом Третьяком

Хоккейный клуб "Лада" и вратарь Максим Третьяк расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщили в пресс-службе тольяттинского ХК.
ТОЛЬЯТТИ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!