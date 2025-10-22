16+
Хоккей Спорт

Хоккейная "Лада" проиграла минскому "Динамо"

ТОЛЬЯТТИ. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
В среду, 22 октября, ХК "Лада" на домашнем льду уступил минскому "Динамо", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Тольяттинцы активно начали встречу, в первом периоде чаще заставляя вступать в игру голкипера гостей Зака Фукале. Однако, по итогам периода счет не был открыт. Во втором периоде гости перехватили инициативу и на 34-й минуте реализовали удаление волжан (Сэм Энэс). Спустя минуту он же организовал второй гол "Динамо" в большинстве (отличился Станислав Галиев). На 45-й минуте Галиев офомил дубль, вновь реализовав большинство. Под занавес матча Алекс Лимож установил окончательный счет — 0:4.

