Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Ирбис" в Казани

КАЗАНЬ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 8 октября, в заключительном матче выездной серии "Ладья" обыграла "Ирбис", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Счет был открыт на первых минутах матча, благодаря Егору Меркесову. В первом периоде тольяттинцы еще дважды поразили ворота хозяев. Отличились Александр Бажухин и Егор Скутин — 0:3.

Во втором периоде казанцы одну шайбу отквитали — 1:3. В заключительной двадцатиминутке "Ирбис" забил еще один гол, но "Ладья" смогла счет удержать и выиграть этот матч.

Следующие игры "Ладья" проведет уже в Тольятти. 11 октября в гости приедут "Мамонты Югры".

