"Лада" подписала защитника Виктора Антипина

Хоккейный клуб "Лада" подписал односторонний контракт до конца сезона 2025/26 c двукратным обладателем Кубка Гагарина, 32-летним защитником Виктором Антипиным.

В составе тольяттинской команды он будет выступать под номером 9.

Виктор является воспитанником хоккейной школы магнитогорского "Металлурга". В КХЛ дебютировал в сезоне 2010/11, провел в лиге 743 матча и набрал 235 (78+157) очков. В составе "Металлурга" Антипин стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), также является серебряным (2015) и дважды бронзовым призером чемпионатов мира.

В сезоне 2000/01 его отец Владимир Антипин защищал цвета "Лады", а брат Вадим родился в Тольятти.