"Ладья" в гостях проиграла "Чайке"

В понедельник, 6 октября, в Нижнем Новгороде "Ладья" сыграла с местной "Чайкой", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
На седьмой минуте матча с разницей в 13 секунд в ворота тольяттинцев влетело две шайбы. Через три минуты Миша Ворфоломеев одну шайбу отквитал. Во втором периоде хозяева вновь увеличили отрыв в две шайбы, но к концу второй двадцатиминутке наши парни сравняли счет 3:3. Отличились Владислав Федоров и Владислав Гурьев. В заключительном отрезке игры нижегородцы забили четвертый гол и поставили точку в этом матче — 4:3.
"Ладья" отправляется в Казань, где 8 октября сыграет с "Ирбисом".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!