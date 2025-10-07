16+
Хоккей Спорт

"Ладья" в гостях проиграла "Чайке"

ТОЛЬЯТТИ. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 6 октября, в Нижнем Новгороде "Ладья" сыграла с местной "Чайкой", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

На седьмой минуте матча с разницей в 13 секунд в ворота тольяттинцев влетело две шайбы. Через три минуты Миша Ворфоломеев одну шайбу отквитал. Во втором периоде хозяева вновь увеличили отрыв в две шайбы, но к концу второй двадцатиминутке наши парни сравняли счет 3:3. Отличились Владислав Федоров и Владислав Гурьев. В заключительном отрезке игры нижегородцы забили четвертый гол и поставили точку в этом матче — 4:3.

"Ладья" отправляется в Казань, где 8 октября сыграет с "Ирбисом".

