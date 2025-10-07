16+
Хоккей Спорт

Сергей Кривокрасов пополнит тренерский штаб "Лады"

ТОЛЬЯТТИ. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Хоккейный клуб "Лада" достиг договорённости о сотрудничестве с тренером Сергеем Кривокрасовым, сообщает пресс-служба автозаводцев. Контракт сроком до конца сезона 2025/26 будет подписан в ближайшее время.

"Мы давно планировали усиление тренерского штаба. У команды есть проблемы при игре в большинстве, поэтому завтра к нам присоединится Сергей Кривокрасов. Мы проанализировали работу Сергея Владимировича и решили, что он подходит нам по стилю. Уверены, что он поможет команде!", - прокомментировал назначение генеральный директор ХК "Лада" Александр Харламов.

Сергей Кривокрасов родился 15 апреля 1974 г. в Ангарске, профессиональную карьеру начал в московском ЦСКА. Выступал на позиции нападающего. В 1992 г. был выбран на драфте НХЛ под общим 12-м номером клубом "Чикаго Блэкхокс". В Национальной хоккейной лиге Кривокрасов провёл 10 сезонов, в 471 матче набрал 197 (88+109) очков. Серебряный призёр Олимпиады в Нагано (1998), чемпион России в составе омского "Авангарда" (2003/04). Тренерскую карьеру начал в сезоне 2009/10, работал в ангарском "Ермаке", финском "Юкурите". В 2022 г. вошёл в тренерский штаб "Сибири" (Новосибирск). После отставки Дэвида Немировски в декабре 2023 г. стал исполняющим обязанности главного тренера команды, проработав на этом посту до конца сезона 2023/24.

