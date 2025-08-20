ХК "Лада" подписал двух хоккеистов

Даниил Жураков подписал полноценное соглашение с ХК "Лада". Егор Ганабин заключил пробный контракт.
По окончании пробного контракта с "Ладой" защитник Даниил Жураков подписал полноценное двустороннее соглашение с тольяттинским клубом до конца сезона 2025-2026.
Даниил Жураков — воспитанник Академии Михайлова. На протяжении всего предыдущего сезона выступал за тульскую команду ВХЛ. В 38 играх защитник набрал 6 (1+5) очков.
Пробный контракт с "Ладой" заключил 24-летний защитник Егор Ганабин. В ВХЛ Егор выступал за "Дизель" и ЦСК ВВС. В прошлом сезоне за самарский клуб игрок обороны провел 63 матча и набрал 19 (6+13) очков.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!