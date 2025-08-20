ХК "Лада" подписал двух хоккеистов

Даниил Жураков подписал полноценное соглашение с ХК "Лада". Егор Ганабин заключил пробный контракт.

По окончании пробного контракта с "Ладой" защитник Даниил Жураков подписал полноценное двустороннее соглашение с тольяттинским клубом до конца сезона 2025-2026.

Даниил Жураков — воспитанник Академии Михайлова. На протяжении всего предыдущего сезона выступал за тульскую команду ВХЛ. В 38 играх защитник набрал 6 (1+5) очков.

Пробный контракт с "Ладой" заключил 24-летний защитник Егор Ганабин. В ВХЛ Егор выступал за "Дизель" и ЦСК ВВС. В прошлом сезоне за самарский клуб игрок обороны провел 63 матча и набрал 19 (6+13) очков.