Сборная Самарской области принимает участие в детском турнире по адаптивному хоккею "Хоккей для всех"

В пятницу, 5 сентября, в Чебоксарах на базе Регионального центра по хоккею стартовал Межрегиональный детский турнир по адаптивному хоккею "Хоккей для всех", который проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в ПФО.

Соревнования проходят в столице Чувашии второй год подряд. В этом году в них принимают участие 13 команд из 10 регионов Приволжья: Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Саратовской областей. В течении ближайших четырех дней команды будут бороться за победу в двух дивизионах: следж-хоккей (хоккей среди детей с поражением опорно-двигательного аппарата) и хоккей незрячих. Победители и призеры турнира будут награждены дипломами, медалями, кубками, ценными и памятными призами.

Самарскую область на соревнованиях представляет сборная, сформированная из игроков команд "Ракета" Самара и "Лада-следж" Тольятти. Накануне поездки областной Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта выдал игрокам новые джерси, закупленные в рамках программы "Мастер спорта", иницированной губернатором Вячеславом Федорищевым.

От имени полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова ребят поздравил помощник полпреда Владимир Колчин.

"В текущем году в турнире участвуют 10 команд по следж-хоккею и три команды незрячих хоккеистов. Это свидетельствует о том, что наш окружной проект набирает популярность. Уверен, что игра в хоккей доставит вам большие эмоции и яркие впечатления. Отдельные слова благодарности организаторам турнира, которые подготовили для вас помимо соревнований, культурно-познавательную программу, развлекательные и образовательные мероприятия", — отметил Владимир Колчин.

Сразу после церемонии в Региональном центре по хоккею состоялась автограф-сессия с экс-вратарем местного молодежного хоккейного клуба "Сокол" Иваном Устиновым.