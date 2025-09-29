16+
ХК "Лада" проиграл ЦСКА

МОСКВА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 28 сентября, ХК "Лада" проиграл ЦСКА в Москве, сообщает пресс-служба автозаводцев. Матч прошел на "ЦСКА-Арене.

Счет на девятой минуте открыла "Лада". Андрей Алтыбармакян вошел в чужую зону и отдал передачу на Райли Савчука — лучший снайпер волжан в касание точно бросил низом. На 21-й минуте волжане отличились во второй раз: Андрей Чивилев подобрал шайбу после отскока от лицевого борта, и, объехав ворота, отправил ее в ближний угол. На 26-й минуте хозяева сократили счёт — Дмитрий Бучельников завершил точным броском выход "2 против 1". На 29-й минуте Николай Коваленко сравнял счёт, реализовав большинство. Вскоре он забросил свою вторую шайбу в матче, вновь реализовав численное преимущество, а незадолго до второго перерыва оформил хет-трик. В середине третьего периода Бучельников забросил свою вторую шайбу (хозяева в третий раз реализовали "лишнего"). На 53-й минуте Иван Дроздов в шестой раз огорчил "Ладу". На 54-й минуте Бучельников с буллита оформил хет-трик, установив окончательный результат. 

