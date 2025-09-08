ХК "Лада" одержал победу в первом матче сезона

В понедельник, 8 сентября, ХК "Лада" с победы начал регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/26.
Тольяттинцы в первом матче встречались с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.
Игра закончилась со счетом 4:3.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!