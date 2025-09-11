"Ладья" обыграла "Снежных барсов"

После неудачного старта в чемпионате "Ладье" было необходимо реабилитироваться перед своими трибунами. В гости пожаловали "Снежные Барсы" из Казахстана.
Тольяттинцы с самого начала начали штурмовать ворота гостей. К середине первого периода Григорий Уланов открыл счет хлестким броском с круга вбрасывания гостей.
Второй период прошел по тем же лекалам — "Ладья" прессинговала и чаще атаковала, благодаря чему смогла отличиться дважды! Сначала дебютант МХЛ Григорий Харитонов забил свою первую шайбу, а уже к середине периода "Ладья" забила и третью. После красивой комбинации отличился Иван Кулагин, который четко попал в пустой угол ворот соперника.
В заключительном периоде "Снежные Барсы" смогли забить свою первую и единственную шайбу, реализовав большинство.
Уже сегодня "Ладья" сыграет свой второй домашний матч со "Снежными Барсами".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!