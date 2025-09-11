"Ладья" обыграла "Снежных барсов"

После неудачного старта в чемпионате "Ладье" было необходимо реабилитироваться перед своими трибунами. В гости пожаловали "Снежные Барсы" из Казахстана.

Тольяттинцы с самого начала начали штурмовать ворота гостей. К середине первого периода Григорий Уланов открыл счет хлестким броском с круга вбрасывания гостей.

Второй период прошел по тем же лекалам — "Ладья" прессинговала и чаще атаковала, благодаря чему смогла отличиться дважды! Сначала дебютант МХЛ Григорий Харитонов забил свою первую шайбу, а уже к середине периода "Ладья" забила и третью. После красивой комбинации отличился Иван Кулагин, который четко попал в пустой угол ворот соперника.

В заключительном периоде "Снежные Барсы" смогли забить свою первую и единственную шайбу, реализовав большинство.

Уже сегодня "Ладья" сыграет свой второй домашний матч со "Снежными Барсами".