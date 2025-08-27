"Лада" проиграла "Амуру" в овертайме

В рамках Кубка губернатора Челябинской области "Лада" встретилась с "Амуром".

Счет встречи открыла "Лада" на 13-й минуте стартового отрезка. С передачи Данилы Башкирова и Андрея Алтыбармакяна отличился Андрей Обидин. Однако уже спустя полторы минуты у "Амура" точным броском сравнял счет Евгений Свечников — 1:1.

Во втором и третьем периодах цифры на табло не изменились. Игра перешла в овертайм, где сопернику хватило 30 секунд для победы.

Следующий матч "Лада" проедет с хозяевами турнира — челябинским "Трактором", 28 августа в 18.00.