"Лада" проиграла "Амуру" в овертайме

В рамках Кубка губернатора Челябинской области "Лада" встретилась с "Амуром".
Счет встречи открыла "Лада" на 13-й минуте стартового отрезка. С передачи Данилы Башкирова и Андрея Алтыбармакяна отличился Андрей Обидин. Однако уже спустя полторы минуты у "Амура" точным броском сравнял счет Евгений Свечников — 1:1.
Во втором и третьем периодах цифры на табло не изменились. Игра перешла в овертайм, где сопернику хватило 30 секунд для победы.
Следующий матч "Лада" проедет с хозяевами турнира — челябинским "Трактором", 28 августа в 18.00.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!