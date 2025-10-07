В Новокуйбышевске пострадал водитель Renault Logan, столкнувшийся со стоящим автомобилем

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 6 октября, в Новокуйбышевске Renault Logan столкнулся со стоящей Газелью, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области