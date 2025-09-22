ХК "Лада" проиграл СКА - 0:3

Матч со СКА стал для "Лады" юбилейным 50-м в КХЛ (регулярные чемпионаты + плей-офф).

На игру волжан вывел новый главный тренер "Лады" Павел Десятков, вернувшийся в родной для себя клуб.

Уже на второй минуте Рокко Гримальди выкатился один на один с Александром Трушковым и открыл счет. На 32-й минуте Матвей Короткий в схожей ситуации удвоил преимущество гостей. Точку в матче на 59-й минуте поставил Никита Дишковский, поразивший пустые ворота тольяттинцев. 3:0, победа СКА.

Моменты для взятия ворот были и у волжан (так, в одном из эпизодов гостей спасла штанга), но реализовать их тольяттинцы не смогли.