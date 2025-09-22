ХК "Лада" проиграл СКА - 0:3

Матч со СКА стал для "Лады" юбилейным 50-м в КХЛ (регулярные чемпионаты + плей-офф).
На игру волжан вывел новый главный тренер "Лады" Павел Десятков, вернувшийся в родной для себя клуб.
Уже на второй минуте Рокко Гримальди выкатился один на один с Александром Трушковым и открыл счет. На 32-й минуте Матвей Короткий в схожей ситуации удвоил преимущество гостей. Точку в матче на 59-й минуте поставил Никита Дишковский, поразивший пустые ворота тольяттинцев. 3:0, победа СКА.
Моменты для взятия ворот были и у волжан (так, в одном из эпизодов гостей спасла штанга), но реализовать их тольяттинцы не смогли.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!