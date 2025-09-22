Стало известно, где отключат свет с 23 по 25 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" внеплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

23.09.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково

23.09.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ендурайкино

23.09.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино

23.09.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Первомайский

23.09.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ст. Якушкино

23.09.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ст. Боголюбовка

23.09.2025 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

23.09.2025 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ровное

23.09.2025 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Мамыково

23.09.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук

24.09.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук

24.09.2025 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Большая Рязань (ул. Коммунальная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, Светлый проезд, ул. Советская, ул. Трудовая, ул. Яблоневый проезд);

24.09.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково

24.09.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ендурайкино

24.09.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино

24.09.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Первомайский

24.09.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ст. Якушкино

24.09.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ст. Боголюбовка

25.09.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково

25.09.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ендурайкино

25.09.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино

25.09.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Первомайский

25.09.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ст. Якушкино

25.09.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ст. Боголюбовка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.