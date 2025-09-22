Под Самарой жители пожаловались на стоки канализации в период вспышки "желтухи"

Жители сельского поселения Верхняя Подстепновка обратились в редакцию с жалобой. По их словам, происходит слив неочищенных канализационных отходов в грунт и канаву, проходящую непосредственно вдоль жилых домов.

"Был очный визит инициативной группы к главе администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка, также очный прием у главы Волжского района, жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор", — рассказывают жители.

По их словам, стоки текут из пруда-отстойника, попадая в почву и воду.

"А совсем недавно прорыли новые канавы. В настоящее время ничего не предпринимается, более того — в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (гепатит А) в с. Преображенка и сельском поселении Верхняя Подстепновка и в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Самарской области необходимо провести иммунизацию против вирусного гепатита А. Также будет производиться дезинфекция системы водоснабжения. Мы обращали внимание, что сброс отходов может спровоцировать вспышки инфекционных заболеваний и нужно срочно предпринимать меры", — рассказывают жители.

Люди также предоставили письма из различных инстанций, поступившие в ответ на их жалобы. В частности, представители Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры пишут, что провели проверку. Выяснилось, что в 1976 г. было создано гидротехническое сооружение — канализационный пруд-отстойник в с. Верхняя Подстепновка. Отстойник предназначен для стока жидких бытовых отходов с многоквартирных домов поселка. Централизованные системы канализации и очистные сооружения в населенном пункте отсутствуют. В ведомстве уточнили, что "в связи с установленным фактом негативного воздействия на земельные участки информация для расчета и взыскания ущерба направлена в Межрегиональное управление Роспотребнадзора". А в связи с ненадлежащей организацией водоотведения в населенном пункте главе местного самоуправления внесено представление об устранении нарушений закона. В прокуратуре уточнили, что фактов негативного воздействия на водные объекты не установлено. Но для инструментальных обследований на предмет качества водоснабжения информация также передана в Роспотребнадзор.

Напомним, ранее сообщалось о вспышке гепатита А ("желтухи") в Волжском районе. Например, жители Смышляевки рассказывали, что в поселке зафиксированы десятки случаев заражения. В управлении Роспотребнадзора по Самарской области ответили, что с момента регистрации первых случаев проводятся противоэпидемические мероприятия. Заболевшие госпитализированы, контактные проходят обследование. Было привито более 3 тыс. человек.