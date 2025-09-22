Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени

Губернатор Свердловской области Денис Паслер наградил председателя совета директоров ГК "Полипласт" Александра Шамсутдинова знаком отличия III степени. Церемония прошла на торжественном мероприятии, посвящённом 110-летию завода "Хромпик".

"В этом году одному из старейших химических предприятий Свердловской области и всей страны исполнилось 110 лет! "Хромпик" за эти годы прошёл большой путь. От небольшого предприятия с кустарным производством до крупного высокотехнологичного комплекса, чья продукция востребована в ключевых отраслях промышленности. Сегодня завод — один из флагманов отечественной химической промышленности. Он обеспечивает нужды металлургии, машиностроения, нефтедобывающей, авиационной и многих других важнейших отраслей, которые формируют каркас российской экономики", — поздравил собравшихся Денис Паслер.

Награда отмечает вклад Александра Шамсутдинова в развитие промышленности региона. Под его руководством реализуются проекты по модернизации производства, улучшению экологии и повышению качества жизни жителей области.

"Предприятие "Хромпик" с богатыми традициями, успехами и падениями. Перед нами стоит цель вернуть былую мощь предприятия, это очень сложная, ответственная задача и при этом, огромная честь для нас, создание сотен рабочих мест и конечно социальная программа. Денис Владимирович Паслер оказывает помощь в реализации этих планов, и эта поддержка очень важна", — заявил Александр Шамсутдинов.

Завод "Хромпик" — крупный российский производитель химической продукции в составе ГК "Полипласт". Предприятие реализует инвестиционный проект стоимостью свыше 60 миллиардов рублей. Проект направлен на модернизацию производства и внедрение новых технологий. В 2024 году он получил статус приоритетного для региона.

Завод ведёт активную социальную работу в Свердловской области. Предприятие занимается ремонтом больничного комплекса в микрорайоне Хромпик и модернизирует школу № 12 и Первоуральский политехникум, поставляя современное оборудование. Экологическое направление включает восстановление экосистемы реки Чусовой. Компания также инвестирует в спорт — развивает детский и профессиональный хоккей, строит спортивные объекты.

Заслуги Александра Шамсутдинова отмечены на федеральном уровне. В декабре 2024 года Минпромторг России присвоил ему звание "Почётный химик". Ранее Президент России наградил его орденом Дружбы за трудовые достижения.

Эффективное управление под руководством Александра Шамсутдинова укрепляет позитивный имидж Свердловской области.