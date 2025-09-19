За качество семян отвечают

Компания "Кансидс" подвела итоги своей работы на агрополигоне в поселке Угорье Самарской области. Специалисты "Кансидс" высеяли на демонстрационные поля Зернового соевого союза семена собственной селекции. Какие результаты показали сорта во время сбора урожая? Об этом и не только в интервью "Волга Ньюс" рассказал главный агроном-семеновод компании Евгений Гранкин.

— Евгений Алексеевич, агросезон приближается к своему завершению. Каким он выдался для растениеводов?

— Довольно сложный в плане погодных условий. В Поволжье не было возвратных заморозков, поэтому яровые культуры здесь продемонстрировали результат лучше, чем в Центральной России. В целом наши сорта показали себя вполне достойно. По некоторым позициям мы находимся среди лидеров, по другим — не отстаем от наших конкурентов, поэтому результатами этого агросезона мы довольны.

— Вы третий год участвуете в Днях поля в Самарской области. Как меняется номенклатура ваших посевов?

— Первый год мы высевали исключительно сою, во второй год добавили горох, и вот в этом году у нас появились зерновые.

— С какими сортами вы в этом году знакомили фермеров 63 региона?

— Мы высевали два сорта яровой пшеницы: КСПЛ 7624 и КСПЛ 8624. Они пока находятся на стадии испытаний: готовим их к внесению в госреестр селекционных достижений. Оба сорта — хлебопекарного направления, дающие урожай зерна первого класса. Они актуальны для специализированных предприятий, которым нужно зерно с высоким содержанием клейковины: она влияет на хлебопекарные качества муки.

Также на агрополигоне в Угорье мы высевали яровой ячмень сорта Энтерпрайз и Ричмонд, а также горох сорта Макенззи.

Все три эти культуры уже убрали в августе. Именно по ним мы сделали вывод о том, что получили вполне неплохие результаты по итогам сезона 2025 года.

— То есть, эти культуры оправдали ваши ожидания?

— Да. Оба наши сорта пшеницы — в числе лидеров по урожайности, показатель клейковины у них около 30. Мы рассчитывали, что пшеница покажет клейковину чуть больше, но свою роль здесь сыграли обильные осадки, которые скорректировали ситуацию — клейковина, что называется, размылась. То есть зерно получилось крупнее, чем мы ожидали, а клейковина — ниже.

По яровому ячменю в этом году наша селекция направлена в первую очередь на основные показатели качества. Поэтому урожайность ячменя в этом году средняя, но именно качественные показатели у ячменя очень хорошие — то, что мы ожидали. По гороху — получили хороший белок, высокое содержание крахмала и хороший урожай.

— А какие сорта сои вы высевали на агрополигоне?

— Было высеяно шесть сортов сои, три из которых занесены в госреестр — Юкон, Альберта, Фулфорд. Юкон и Альберта — это раннеспелые сорта?! Фулфорд — на границе раннеспелых и среднеспелых сортов.

А три остальных проходят государственные сортовые испытания. Мы уверены, что их по итогам сезона включат в госреестр и они будут допущены к использованию. Названия сортов: Ямаска, которая находится на границе раннеспелых и среднеспелых, но смещается чуть более в сторону среднеспелых сортов; и раннеспелые сорта КСС 1807 и КСС 1818.

— В чем особенность этих сортов?

— Юкон, Альберта, Фулфорд и Ямаска в первую очередь отличаются высоким содержанием протеина в зерне при хорошей урожайности. Чем позже срок вегетации, тем выше потенциал сои и, соответственно, тем больше она может дать урожай. Поэтому самый ранний наш сорт дает урожай чуть меньше, но при этом он быстрее вызревает. Это, в принципе, характерно для всех скороспелых сортов сои, тем более для ультраскороспелых сортов.

Рассчитывать на урожай 4−5 тонн с гектара с более ранними сортами это немного нерационально. А вот с более позднеспелых — уже вполне возможно. И наши два цифробуквенных сорта как раз более масличного направления. То есть, обычно в сое где-то до 20 процентов масла в зависимости от содержания протеина. Например, в Юконе до 49% протеина на абсолютно сухое вещество, это тоже очень важно учитывать, потому что если считать протеин в сыром виде, то его показатель получается несколько ниже. Так как именно за счет влаги, содержащейся в семенах, массовая доля получается чуть ниже.

Сорт Альберта в среднем дает до 42%, Фулфорд — тоже около 42%, но за счет своей более поздней спелости у него больше урожай, ну и Ямаска — примерно 40-42%, а протеин и чуть больше — урожай.

А наши сорта КСС дают протеин до 42%, но при этом у них масличность до 25%. Этот как раз тот показатель, который очень важен для изготовления соевого масла и который очень интересует перерабатывающие предприятия, например, ГК "ЭФКО".

— То есть, эти сорта сои подходят для Самарской области?

— Да, мы можем рекомендовать три наши сорта — Юкон, Альберта, Фулфорд для использования как в Самарской области, так и в Поволжье в целом, потому что мы высеваем их здесь уже третий год, и они хорошо себя показывают по качеству, и по урожайности.

— А какие агротехнические мероприятия проводились на делянках агрополигона в Угорье в этом году?

— Орошение было естественное. Представители Зернового соевого союза проводили гербицидную, инсектицидную, фунгицидную обработки. Добавлю, что у нашей компании тоже есть опыт работы с химией в районах Центрального Черноземья. В этом году мы испытали нашу систему защиты в Поволжье, по итогам могу сказать, что соя получилась довольно чистая.

— А в чем состоят особенности этой системы защиты?

— В ней мы используем в первую очередь средства защиты собственной торговой марки Green Plant, которая включают в себя почвенный гербицид Ранголи-Гильотинга, ВДГ плюс НозамолкК, КЭ, чтобы уничтожить сложно искореняемые сорняки. Основной акцент мы делаем на почвенник, рассчитывая, что он сможет сдержать сорняки. Но если погодные условия такие, как в этом году, когда есть влага и несколько волн сорняков, мы применяем страховые гербициды, такие как Ранголи-Базорон, ВР и ТифитерР, ВДГ. Также есть у нас свои инсектициды и фунгициды, которые используются в зависимости от конкретного видового состава вредителей и болезней.

— Какие культуры, по вашим наблюдениям, больше всего интересуют самарских аграриев?

— Это такие традиционные продовольственные культуры как пшеница, ячмень, горох. Они в том числе используются для кормления сельскохозяйственных животных. Соя — культура относительно новая для России в целом. Активно ее сеют на Дальнем Востоке уже лет 40, а в регионах Поволжья, к примеру, всего лет 7, в Центральном Черноземье — чуть больше 20 лет. Культура довольно перспективная, поскольку она содержит высококачественный белок, который, по заявлению некоторых ученых, может заменить собой животный белок. Также соя используется в производстве кормовых добавок и соевого масла.

— Каковы ваши дальнейшие планы по работе в Самарской области?

— С регионом мы работаем не так давно. Но уже отмечаем активный интерес со стороны самарских сельхозтоваропроизводителей к нашей продукции, которую мы продолжим поставлять в область, чтобы удовлетворить потребности местных фермеров в качественных семенах.