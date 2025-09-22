Звездный час самарского АПК: в Усть-Кинельском прошла крупнейшая в Поволжье сельхозвыставка

Ведущие агрохолдинги и животноводческие предприятия, производители сельхозтехники, оборудования, удобрений, кормов, научно-исследовательские институты и профильные образовательные организации, представители малого и среднего бизнеса на селе – всего более 500 сельхозпредприятий и организаций из 20 регионов России съехались под Самару 19 и 20 сентября. Площадкой для проведения XXVII Поволжской агропромышленной выставки традиционно стала территория Поволжской зональной машиноиспытательной станции. За годы проведения самарский форум приобрел федеральный статус и признание в профессиональной среде.

Официальный старт мероприятию дал руководитель администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко.

"Из года в год в регионе наращивается объем финансовой поддержки агропромышленного комплекса. Объем государственной поддержки составляет больше 6 миллиардов рублей. В растениеводстве мы (Самарская область — Прим. ред.) полностью обеспечиваем себя продукцией и выходим на внешние рынки. Есть значимые результаты и в животноводстве, в пищевой промышленности. Растут инвестиции. В прошлом году объем инвестиций в сельское хозяйство составил больше 12 миллиардов рублей. В пищевой продукции — больше 11 миллиардов рублей. И несмотря на сложные условия, несмотря на ограниченность финансовых средств, вы своим ежедневным созидательным трудом показываете выдающиеся результаты работы", — отметил Антон Емельяненко.

Также он вручил федеральные и региональные награды труженикам села за заслуги в агропромышленном производстве, многолетний труд и активную общественную работу.

После церемонии открытия гостей форума ожидала насыщенная двухдневная программа выставки.

Антон Емельяненко и министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов (справа). Автор фото: Александра Белова

По традиции самой яркой и громкой локацией форума стала его визитная карточка: "Сельская улица". Это протяженная аллея, на которой свои достижения представляют все 27 районов Самарской области. Каждый район старается организовать на своей площадке либо маленькое шоу, либо небольшой концерт с участием народных коллективов.

Автор фото: Александра Белова

Например, в этот раз зрителей покорил танец в стиле Адриано Челентано в чане с виноградом на стенде Безенчукского района.

Этот сюжет был выбран не случайно: в районе работают винодельческие предприятия.

В шатре Красноярского района для посетителей выставки проводили целую экскурсию с рассказом о том, какая продукция производится на территории района.

"Многие знают наши марки, например, кукурузные палочки "Рузик", или молочные продукты "Красава". Но не знают, что все это выпускается на молокозаводе Красноярского района", — отметила экскурсовод Татьяна.

Также тут был представлены пшеничная мука, мед, минеральная вода, овсяное печенье, фермерские сыры, форель, пиво и хлебобулочные изделия местного производства.

К слову, апетитнейшие хлеб, булочки и разного вида караваи радовали глаз на стенде всех муниципальных районов: в каждом из них есть свои предприятия, которые кормят этим важнейшим продуктом население. А в шатре Камышлинского района к изделиям из теста прибавилось еще и национальное татарское блюдо — чак-чак.

На стенде Большечерниговского района свою продукцию показали производители колбасных изделий, консервов из оленины.

А настоящим украшением площадки стала Юлия Смолякова — уроженка Большечерниговского района, которая месяц назад, 15 августа, получила звание "Миссис Россия-2025".

Юлия рассказала, что сначала участвовала в региональном конкурсе "Миссис Самарская губерния" и выиграла его. А затем отправилась представлять область на всероссийском конкурсе. В нем участвовали красавицы из 48 регионов страны. Юлия завоевала Гран-при конкурса и привезла корону победительницы на свою малую родину. Также девушка получила приглашение защищать честь России на конкурсе "Миссис Европа", который состоится в марте 2026 года.

Автор фото: Александра Белова

Юлия является идейным вдохновителем бренда фермерской пастилы из Большечерниговского района "Наши сласти".

"Это от моей, да и нашей семейной, большой любви к сельскому хозяйству, к сладкому и полезному, натуральному деревенскому лакомству. Что может лучше, чем созданное самой природой?" — рассказала Юлия. По ее словам, бренд "Наши сласти" поддерживает аграриев Самарской области, закупая у них сырье для производства пастилы: "Мы работаем с фермерами Большой Черниговски, Безенчукского, Сергиевского районов".

В день открытия выставки отец Юлии — Владимир Смоляков — получил звание заслуженного работника АПК России.

"Мы очень этой награде. Мой папа — много лет посвятил фермерству. Жизнь нашей семьи изначально всецело была связана с сельским хозяйством", — пояснила "Миссис Россия".

Производители сельскохозяйственной техники тоже стремились удивить и привлечь внимание к своим экспонатам.

Ходить вдоль рядов сельхозтехники можно было бесконечно. Здесь были представлены огромные тракторы, комбайны, самоходные опрыскиватели, сеялки, агродроны ведущих российских и зарубежных производителей.

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

В рамках деловой программы выставки представители власти, бизнеса и науки обсудили ключевые вопросы и перспективы развития отрасли. Например, на семинаре "Аспекты болезней крупного и мелкого рогатого скота: диагностика, лечение, профилактика" речь шла о первопричинах возникновения болезней скота, правила предупреждения и лечения животных.

Источник фото: Минсельхозпрод СО / t.me

Руководитель управления организации противоэпизоотических мероприятий комитета ветеринарии Самарской области Виталий Лонеев остановился на наиболее опасных в регионе болезнях млекопитающих — лептоспирозе, бруцеллезе, бешенстве.

Замруководителя ГБУ СО "СВО" Михаил Солдатов среди причин распространения заболеваний назвал сокрытие животных от вакцинаций и исследований, нарушение норм кормления и содержания, низкую информированность животноводов об опасностях, которые таят те или иные болезни. Нередки случаи отказа от контактов с ветеринарами, цель работы которых не только лечение, но и предупреждение болезней скота, максимальная информированность животноводов об опасностях, подстерегающих их питомцев.

Во второй день на выставке прошло пленарное заседание, на котором обсудили применение новых сортов зерновых и технических культур, работу по импортозамещению и перспективы модернизации и технического оснащения АПК.

Кроме того, на форуме состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве. Так, в павильоне самарского аграрного университета официально были оформлены документы по созданию стационарных опытных полей на территории Исаклинского, Кинельского и Приволжского районов.

Источник фото: Минсельхозпрод СО / t.me

Подписи в соглашении поставили главы муниципалитетов Евгений Богомолов, Александр Гурьянов, Юрий Жидков и ректор самарского аграрного вуза Сергей Машков.

В Самарской области три агроэкологические зоны — северная, южная и центральная. В каждой из них свои агроклиматические условия, и в каждой появится опытное поле самарского ГАУ при поддержке района и хозяйства, в котором наблюдаются наиболее типичные условия для этой зоны. В последующем на опытных полях будут выделены участки для производственных посевов, экспериментов. Результатами исследовательской работы специалисты университета будут делиться с аграриями на семинарах, конференциях, в агрошколах.

В режиме нон-стоп работал на главном аграрном форуме Центр компетенций "Самара — АРИС", который консультировал аграриев по всем насущным вопросам.

Источник фото: Минсельхозпрод СО / t.me

Так, к сотрудникам "Самара-АРИС" обратилась делегация из Китая. Сун Либо и Соня Ли представляют компанию по производству машинного оборудования. Они попросили помочь в установлении деловых контактов с фермерами Самарской области.

Пожалуй, одним из самых зрелищных событий агрофорума стал конкурсный показ крупного рогатого скота молочного направления.

В 13-й по счету выводке участвовали животные из 13 хозяйств 11 районов области. Это результат колоссального труда селекционеров, зоотехников и животноводов, которые день за днем работают над улучшением генетики и повышением продуктивности.

Торжественное открытие состоялось в виде шествия участников с символикой муниципалитетов. Флаг Самарской области вынесли победители прошлого года — представители сельхозпредприятия "Купинское" Безенчукского района.

В конкурсе приняли участие четыре полновозрастные группы животных.

Источник фото: Минсельхозпрод СО / t.me

Десятки лучших представительниц голштинской породы соревновались за звание идеальной буренки. Жюри оценивало их экстерьер, стать, развитие вымени и, конечно же, чемпионские качества. Лучшие коровы были определены по 20 линейным признакам.

Кроме буренок, на XXVII Поволжской агропромышленной выставке были представлены разные породы свиней, овец, коз, лошадей и даже страусы.

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

Автор фото: Александра Белова

"Сейчас в регион завозятся эксклюзивные виды животных. Например, специализированная порода крупного рогатого скота мясного направления обрак", — проинформировал руководитель управления животноводства и племенного дела регионального минсельхоза Рудольф Ильин.

Завершилась XXVII Поволжская агропромышленная выставка вручением наград. На этот раз дипломами и золотыми медалями были отмечены более 60 участников агрофорума.

"Благодаря активному участию всех муниципальных районов Самарской области состоялся настоящий праздник урожая! На этом Поволжская агропромышленная выставка не заканчивается. Мы собрали все самое лучшее, передовой опыт и инновации, и начинаем готовиться к следующему году. Всем здоровья, успехов и новых достижений!", — подвел итоги работы агрофорума министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.