16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Звездный час самарского АПК: в Усть-Кинельском прошла крупнейшая в Поволжье сельхозвыставка Ценовые качели с перспективой: как устроен рынок куриных яиц Олег Михеенко: "Для развития растениеводства важна кооперация" Максим Мерзликин, директор по производству компании "Кансидс": "Мы знаем о наших сортах все с момента их создания" Федор Кузичкин, исполнительный директор "ДельтаБио": "Микробиологические удобрения — это инвестиции в долгосрочную перспективу"

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Федор Кузичкин, исполнительный директор "ДельтаБио": "Микробиологические удобрения — это инвестиции в долгосрочную перспективу"

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 91
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Российские аграрии с большим доверием начинают относиться к микробиологическим удобрениям и микроэлементам, которые дают прибавку к урожаю и помогают оптимизировать питание растений, отмечает исполнительный директор компании "ДельтаБио" Федор Кузичкин. О расширении присутствия компании в регионе, о клиентах, принципе действия микробиологических удобрений и многом другом Федор Кузичкин рассказал в интервью об участии компании в Поволжской агропромышленной выставке, которая прошла 19–20 сентября.

Фото: предоставлено компанией "ДельтаБио"

Федор Николаевич, компания "ДельтаБио" впервые участвует в Поволжской агропромышленной выставке?

— Да, на Поволжской агропромышленной выставке мы решили принять участие впервые, причем в не совсем привычном для себя формате. Помимо продукции для профессиональных производителей, наша компания представила микроудобрения АЗОТОВИТ и ФОСФАТОВИТ в мелкой упаковке для личных приусадебных участков. По результатам первого дня, думаю, можно отметить активный интерес со стороны этого сегмента покупателей.

Чем, по-вашему, вызван интерес покупателей к биоудобрениям?

— Думаю, наших покупателей привлекает то, что биоудобрения — это экономичный способ улучшить здоровье растений, плюс — это инвестиция на долгосрочную перспективу, ведь микроорганизмы, входящие в их состав, активируют естественные почвенные процессы: сохраняют гумус, улучшают структуру, биологическую активность и доступность питательных элементов, тем самым оказывая позитивное влияние на качество будущих урожаев.

— Каков принцип действия микробиологических удобрений?

— Принцип действия микробиологических удобрений основан на использовании живых микроорганизмов, которые помогают растению усваивать элементы питания в более доступной форме. К примеру, АЗОТОВИТ содержит микроорганизмы, способные фиксировать атмосферный азот и переводить его в форму, усвояемую растением. Это снижает зависимость от минеральных азотных удобрений и позволяет равномерно обеспечивать растение питанием в течение всей вегетации. ФОСФАТОВИТ работает с другим дефицитным элементом — фосфором. В почве этот элемент часто связан в труднорастворимых соединениях. Микроорганизмы в составе препарата выделяют органические кислоты и ферменты, которые переводят фосфор в подвижную форму, доступную для корневой системы растений.

фото: Белова Александра

— Насколько распространено в России применение биоудобрений?

—  Я бы сказал, что в России это направление еще в стадии активного становления, появляются новые технологические решения, растет число отечественных производителей биологических препаратов, и государственная политика в области биологизации земледелия призвана поддержать этот тренд. Применение биоудобрений на европейском рынке, где мы работаем более 15 лет, уже вошло в стандартную агротехнологическую практику, — биопрепараты воспринимаются как неотъемлемая часть технологии.

фото: Белова Александра

— Расскажите про клиентов компании. Почему они выбирают биорешения?

—  Среди наших клиентов — самые разные по площадям и культурам сельхозпредприятия. Мы активно работаем с хозяйствами, ведущими органическое земледелие и небольшими фермерскими хозяйствами. Средние и малые сельхозпредприятия часто более гибкие, быстрее пробуют новые технологии и видят преимущества в повышении урожайности и улучшении здоровья почвы при небольших затратах. Для крупных производителей важна масштабируемость решений, прогнозируемый экономический эффект и возможность интеграции биопрепаратов в существующие системы. 

В регионе Поволжье компания "ДельтаБио" существенно усилила свое присутствие, теперь у нас здесь, можно сказать, самая сильная команда продаж, и во многом это объясняется растущим интересом со стороны рынка.

Контакты:

Данила Окороков, Региональный представитель регион Волга

М: +7 987 908 0321,

Е: dokorokov@delta-bio.ru

delta-bio.ru

hi@ delta-bio.ru

Олег Волков, Директор ПФО

М: +7 960 332 7273,

Е: ovolkov@delta-bio.ru

Реклама. ООО "ДельтаБио".

ERID: 2VSb5yLLr9f

ИНН 7713530109

АПК&Пищепром №29

АПК&Пищепром №28

АПК&Пищепром №27

АПК&Пищепром №26

АПК&Пищепром №25

АПК&Пищепром №24

АПК&Пищепром №23

АПК&Пищепром №22

АПК&Пищепром №21

АПК&Пищепром №20

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Фото на сайте

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5