Федор Кузичкин, исполнительный директор "ДельтаБио": "Микробиологические удобрения — это инвестиции в долгосрочную перспективу"

Российские аграрии с большим доверием начинают относиться к микробиологическим удобрениям и микроэлементам, которые дают прибавку к урожаю и помогают оптимизировать питание растений, отмечает исполнительный директор компании "ДельтаБио" Федор Кузичкин. О расширении присутствия компании в регионе, о клиентах, принципе действия микробиологических удобрений и многом другом Федор Кузичкин рассказал в интервью об участии компании в Поволжской агропромышленной выставке, которая прошла 19–20 сентября.

— Федор Николаевич, компания "ДельтаБио" впервые участвует в Поволжской агропромышленной выставке?

— Да, на Поволжской агропромышленной выставке мы решили принять участие впервые, причем в не совсем привычном для себя формате. Помимо продукции для профессиональных производителей, наша компания представила микроудобрения АЗОТОВИТ и ФОСФАТОВИТ в мелкой упаковке для личных приусадебных участков. По результатам первого дня, думаю, можно отметить активный интерес со стороны этого сегмента покупателей.

— Чем, по-вашему, вызван интерес покупателей к биоудобрениям?

— Думаю, наших покупателей привлекает то, что биоудобрения — это экономичный способ улучшить здоровье растений, плюс — это инвестиция на долгосрочную перспективу, ведь микроорганизмы, входящие в их состав, активируют естественные почвенные процессы: сохраняют гумус, улучшают структуру, биологическую активность и доступность питательных элементов, тем самым оказывая позитивное влияние на качество будущих урожаев.

— Каков принцип действия микробиологических удобрений?

— Принцип действия микробиологических удобрений основан на использовании живых микроорганизмов, которые помогают растению усваивать элементы питания в более доступной форме. К примеру, АЗОТОВИТ содержит микроорганизмы, способные фиксировать атмосферный азот и переводить его в форму, усвояемую растением. Это снижает зависимость от минеральных азотных удобрений и позволяет равномерно обеспечивать растение питанием в течение всей вегетации. ФОСФАТОВИТ работает с другим дефицитным элементом — фосфором. В почве этот элемент часто связан в труднорастворимых соединениях. Микроорганизмы в составе препарата выделяют органические кислоты и ферменты, которые переводят фосфор в подвижную форму, доступную для корневой системы растений.

фото: Белова Александра

— Насколько распространено в России применение биоудобрений?

— Я бы сказал, что в России это направление еще в стадии активного становления, появляются новые технологические решения, растет число отечественных производителей биологических препаратов, и государственная политика в области биологизации земледелия призвана поддержать этот тренд. Применение биоудобрений на европейском рынке, где мы работаем более 15 лет, уже вошло в стандартную агротехнологическую практику, — биопрепараты воспринимаются как неотъемлемая часть технологии.

фото: Белова Александра

— Расскажите про клиентов компании. Почему они выбирают биорешения?

— Среди наших клиентов — самые разные по площадям и культурам сельхозпредприятия. Мы активно работаем с хозяйствами, ведущими органическое земледелие и небольшими фермерскими хозяйствами. Средние и малые сельхозпредприятия часто более гибкие, быстрее пробуют новые технологии и видят преимущества в повышении урожайности и улучшении здоровья почвы при небольших затратах. Для крупных производителей важна масштабируемость решений, прогнозируемый экономический эффект и возможность интеграции биопрепаратов в существующие системы.

В регионе Поволжье компания "ДельтаБио" существенно усилила свое присутствие, теперь у нас здесь, можно сказать, самая сильная команда продаж, и во многом это объясняется растущим интересом со стороны рынка.

