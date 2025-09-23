В Самарской области стартовал третий поток "Школы фермера"

На базе Самарского государственного аграрного университета стартовал третий набор слушателей в "Школу фермера" - уникальную образовательную программу, направленную на подготовку квалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса региона. Программа реализуется при поддержке правительства Самарской области, Россельхозбанка и региональных фермерских ассоциаций.

В 2021 г. "Школу фермера" успешно окончили 24 выпускника, в 2023 г. - 35. В этом году к обучению приступят около 30 новых слушателей, среди которых - ветераны специальной военной операции и члены их семей: впервые 50% мест выделено им вне конкурса.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание работе с вернувшимися участниками СВО на местах - оказанию им всех возможных мер поддержки. "Помощь и содействие участникам СВО - это наш безусловный, базовый приоритет. Такой же, как выполнение поручений президента России и нацпроектов. Сейчас от нас очень многое зависит, особенно в отношении тех ребят, которые возвращаются с военной службы и адаптируются к гражданской жизни. Забота о наших ребятах - главные задачи. Здесь всегда будет строжайшее внимание", - подчеркнул глава региона на оперативном совещании в областном правительстве.

"Школа фермера" - не просто курсы, а комплексная программа, сочетающая теорию и практику. Слушатели изучают основы агротехники и животноводства, бухгалтерский учет и налогообложение, маркетинг и бизнес-планирование, а также механизмы государственной поддержки и доступа к финансированию.

"Время сильно меняется, прогресс движется очень быстро. И мы не можем отставать. Учитывая аграрную специфику России, нельзя не думать о том, что сегодня, как никогда, АПК является не просто локомотивом всей экономики страны, а настоящим гарантом нашей безопасности", - подчеркнул в приветственном слове ректор Самарского ГАУ Сергей Машков.

Обучение включает выезды на передовые агропредприятия региона, работу на современной сельскохозяйственной технике и защиту собственных бизнес-проектов, которые в дальнейшем могут быть реализованы при поддержке государства и банковских структур.

Среди участников программы - ветеран СВО, вернувшийся с передовой после ранения, Андрей Горбунов из Кинельского района. До службы в Российской Армии он работал в сельском хозяйстве и видит свое будущее в этой отрасли. "Государство оказывает очень хорошую поддержку. Но загадывать не стоит - это мой жизненный принцип. Когда все получится, можно будет что-то говорить. Это все в планах", - поделился он.

Начать собственное дело в агропромышленном комплексе, освоить современные технологии, получить поддержку и реализовать бизнес-идею - "Школа фермера" может стать надежным стартом.

"Наша основная работа - финансирование, льготное кредитование, поддержка АПК. Мы понимаем, что агропромышленный комплекс нуждается в квалифицированных кадрах, новых технологиях, автоматизации. Поэтому Россельхозбанк развивает такие образовательные проекты, как "Школа фермера", - отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.