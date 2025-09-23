В Самарской области стартовал третий поток "Школы фермера"

На базе Самарского государственного аграрного университета стартовал третий набор слушателей в "Школу фермера" - уникальную образовательную программу, направленную на подготовку квалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса региона. Программа реализуется при поддержке правительства Самарской области, Россельхозбанка и региональных фермерских ассоциаций.
В 2021 г. "Школу фермера" успешно окончили 24 выпускника, в 2023 г. - 35. В этом году к обучению приступят около 30 новых слушателей, среди которых - ветераны специальной военной операции и члены их семей: впервые 50% мест выделено им вне конкурса.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание работе с вернувшимися участниками СВО на местах - оказанию им всех возможных мер поддержки. "Помощь и содействие участникам СВО - это наш безусловный, базовый приоритет. Такой же, как выполнение поручений президента России и нацпроектов. Сейчас от нас очень многое зависит, особенно в отношении тех ребят, которые возвращаются с военной службы и адаптируются к гражданской жизни. Забота о наших ребятах - главные задачи. Здесь всегда будет строжайшее внимание", - подчеркнул глава региона на оперативном совещании в областном правительстве.
"Школа фермера" - не просто курсы, а комплексная программа, сочетающая теорию и практику. Слушатели изучают основы агротехники и животноводства, бухгалтерский учет и налогообложение, маркетинг и бизнес-планирование, а также механизмы государственной поддержки и доступа к финансированию.
"Время сильно меняется, прогресс движется очень быстро. И мы не можем отставать. Учитывая аграрную специфику России, нельзя не думать о том, что сегодня, как никогда, АПК является не просто локомотивом всей экономики страны, а настоящим гарантом нашей безопасности", - подчеркнул в приветственном слове ректор Самарского ГАУ Сергей Машков.
Обучение включает выезды на передовые агропредприятия региона, работу на современной сельскохозяйственной технике и защиту собственных бизнес-проектов, которые в дальнейшем могут быть реализованы при поддержке государства и банковских структур.
Среди участников программы - ветеран СВО, вернувшийся с передовой после ранения, Андрей Горбунов из Кинельского района. До службы в Российской Армии он работал в сельском хозяйстве и видит свое будущее в этой отрасли. "Государство оказывает очень хорошую поддержку. Но загадывать не стоит - это мой жизненный принцип. Когда все получится, можно будет что-то говорить. Это все в планах", - поделился он.
Начать собственное дело в агропромышленном комплексе, освоить современные технологии, получить поддержку и реализовать бизнес-идею - "Школа фермера" может стать надежным стартом.
"Наша основная работа - финансирование, льготное кредитование, поддержка АПК. Мы понимаем, что агропромышленный комплекс нуждается в квалифицированных кадрах, новых технологиях, автоматизации. Поэтому Россельхозбанк развивает такие образовательные проекты, как "Школа фермера", - отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами