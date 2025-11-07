Глава СК заинтересовался судьбой девочки из Новокуйбышевска после сюжета на ТВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав малолетней девочки из Новокуйбышевска.

Как сообщает пресс-служба СК, в эфире федерального телеканала было озвучено, что ребенок проживает с родителями, ведущими антисоциальный образ жизни, в условиях, создающих опасность для ее жизни и здоровья. При этом в сюжете отмечается, что компетентными органами должных мер реагирования не принимается.

В ведомстве сообщили, что СУ СК по Самарской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которого также будет дана оценка действиям сотрудников органов системы профилактики.