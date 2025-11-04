В Тольятти сотрудница банка уберегла пенсионера от перевода 2,5 млн руб. мошенникам

В Тольятти мошенники едва не украли у 89-летнего пенсионера 2,5 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В середине октября текущего года на телефон пожилого мужчины поступило множество звонков от неизвестных. Они представлялись сотрудниками банковского учреждения и сообщили, что его деньги хотят похитить. Пенсионер пришел в офис банка и действуя по инструкции мошенников попытался снять со счета более 2,5 млн руб., чтобы перечислить на указанный неизвестным "безопасный счет".

Сотрудник финансового учреждения уточнила, для чего пенсионеру понадобилась такая крупная сумма. После, действуя по алгоритму, разработанному совместно с полицейскими для правильного реагирования в подобных ситуациях, вызвала полицию и приостановила действия с вкладом клиента. Благодаря этому удалось пресечь попытку хищения сбережений тольяттинца. Только после общения с сотрудниками полиции мужчина понял, что чуть не стал жертвой мошенников.