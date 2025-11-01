Житель Самарской области пугал жену страйкбольной гранатой

В Ставропольском районе Самарской области полицейским пришлось разбираться в семейном конфликте. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в интернете появилось сообщение о том, что местный житель поссорился с женой, не давал ей выйти из квартиры и угрожал гранатой. Женщине удалось забаррикадироваться в ванной и вызвать правоохранителей.

Инцидент произошел 30 октября. Полицейским, действительно, позвонила 31-летняя женщина и сообщила о конфликте. Как выяснилось, муж угрожал ей страйкбольной гранатой. Позже супруги примирились.