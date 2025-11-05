70 пьяных водителей поймали за четыре дня в Самарской области

За четыре дня, с 1 по 4 ноября, в Самарской области сотрудниками Госавтоинспекции остановили 70 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же за время рейдов автоинспекторы зафиксировали более 1700 различных нарушений ПДД. Так, 249 автомобилистов нарушили правила тонировки, 48 — неправильно перевозили детей, 145 — решили не пользоваться ремнями безопасности.

Кроме того, 38 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 31 раз.