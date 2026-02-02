Полицейские нашли на тольяттинском рынке семь мигрантов-нарушителей

Тольяттинские полицейские провели в Автозаводском районе миграционный рейд. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители проверили документы у нескольких десятков работников и посетителей рынка и в итоге нашли семь нарушителей. В отношении их работодателя ведут проверку.

Одно из задержанных за нарушение ограничений на некоторые виды деятельности отправили в Центр временного содержания иностранных граждан для дальнейшей депортации. Шесть человек оштрафовали на общую сумму 14 тыс. рублей.