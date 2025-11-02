Глава СК РФ заинтересовался делом о нарушении прав инвалида в Новокуйбышевске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав инвалида на доступную среду в Новокуйбышевске, сообщает Информцентр ведомства.

В социальной сети сообщается о нарушении прав инвалида, проживающего на четвертом этаже одного из многоквартирных домов в Новокуйбышевске, на доступную среду. Входная группа подъезда и лестничные марши здания 1966 года постройки не оборудованы пандусами, из-за чего социальные работники не могут свободно осуществлять транспортировку мужчины в медицинские учреждения.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.