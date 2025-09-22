Коровы на «подиуме»: видео с конкурса красоты на агровыставке под Самарой

XXVII Поволжская агропромышленная выставка, которая состоялась 19-20 сентября в поселке Усть-Кинельский, удивила своих посетителей конкурсом коров. В выводке участвовали животные из 13 хозяйств 11 районов области. Десятки лучших представительниц голштинской породы соревновались за звание идеальной буренки. Жюри оценивало их экстерьер, стать, развитие вымени. Лучшие коровы были определены по 20 линейным признакам.

О секретах подготовки конкурсанток к параду красоты в видео рассказала директор АО «Нива» Инна Ускова.

Видео: Дарья Добровольская.