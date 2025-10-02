Подсолнечник для каждого: Щёлково Агрохим провели полевой семинар по агроинновациям

В Самарской области компания "Щёлково Агрохим" представила местным аграриям высокоурожайные гибриды подсолнечника и инновационные схемы защиты. На делянках сельхозпроизводители увидели как уже зарекомендовавшие себя гибриды "Щёлково Агрохим", так и новые, номерные селекционные достижения.

Полевой семинар, посвящённый агроинновациям в возделывании подсолнечника, прошёл в Волжском районе Самарской области, на базе "Поволжской АГЛОС" — одной из опытных площадок "Щёлково Агрохим". Гостей и участников мероприятия, которых в этот день насчитывалось более 100 человек, встречал глава Самарского представительства "Щёлково Агрохим" Андрей Григорьев.

а демонстрационных участках были представлены 15 уникальных гибридов собственной селекции, в том числе посевы дражированного гибрида Кречет и три экспериментальных гибрида под номерами. Также в рамках семинара было представлено опытное поле с 17 схемами защиты подсолнечника.

"Это поле было разделено на три блока: имидазолиноновые гибриды, устойчивые к сульфонилмочевине и классические, — рассказал глава Самарского представительства Андрей Григорьев. — На них мы отработали 17 вариантов защиты препаратами "Щёлково Агрохим". Так, в имидозалиноновой части мы тестировали гербициды ГЕРМЕС, МД, ГЕРМЕС ФОРТЕ, МД, а также фунгициды в различных вариациях МИСТЕРИЯ, МЭ и новинка ДЕЙЗИ, СЭ, ТИТУЛ ТРИО, ККР и. системы листового питания для подсолнечника. Отлично показал себя новый инсектицид ПОРФИР, КС. В блоке с гибридами, устойчивыми к сульфонилмочевине, в частности, была представлена работа гербицида САНФЛО, ВДГ. В классическом блоке мы тестировали новый гербицид БРАВУРА, КС и почвенный гербицид ВЕРСИЯ, МД. После этого мероприятия мы произведём раздельную уборку этих делянок, определим урожайность и масличность, посчитаем экономику, определим наиболее оптимальные варианты. Таким образом, в сезон продаж семян и средств защиты растений на 2026-й год, мы пойдём к нашим клиентам с этими результатами. Аграрии смогут приобрести не только семена подсолнечника, но и определённую систему защиты, которая была протестирована на нашем полигоне".

В ходе семинара также прошла презентация работы беспилотной авиации (БАС). Новейшая система "научилась" не только обрабатывать данные, но и просчитывать и повышать точность обработок. Все это было детально представлено на семинаре.