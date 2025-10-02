16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подсолнечник для каждого: Щёлково Агрохим провели полевой семинар по агроинновациям В помощь российским аграриям: "Волгаагромаш" представил новинки почвообрабатывающей техники Николай Сомов: "Главная наша задача - совершенствовать законодательство и сохранить все меры господдержки самарского АПК" Олег Михеенко: "Для развития растениеводства важна кооперация" Самарская компания "Азот-Трейд" поставляет удобрения для всей России

Растениеводство АПК и пищепром

Подсолнечник для каждого: Щёлково Агрохим провели полевой семинар по агроинновациям

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 110
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области компания "Щёлково Агрохим" представила местным аграриям высокоурожайные гибриды подсолнечника и инновационные схемы защиты. На делянках сельхозпроизводители увидели как уже зарекомендовавшие себя гибриды "Щёлково Агрохим", так и новые, номерные селекционные достижения.

Фото: предоставлено компанией "Щелково Агрохим"

Полевой семинар, посвящённый агроинновациям в возделывании подсолнечника, прошёл в Волжском районе Самарской области, на базе "Поволжской АГЛОС" — одной из опытных площадок "Щёлково Агрохим". Гостей и участников мероприятия, которых в этот день насчитывалось более 100 человек, встречал глава Самарского представительства "Щёлково Агрохим" Андрей Григорьев.

а демонстрационных участках были представлены 15 уникальных гибридов собственной селекции, в том числе посевы дражированного гибрида Кречет и три экспериментальных гибрида под номерами. Также в рамках семинара было представлено опытное поле с 17 схемами защиты подсолнечника.

"Это поле было разделено на три блока: имидазолиноновые гибриды, устойчивые к сульфонилмочевине и классические, — рассказал глава Самарского представительства Андрей Григорьев. — На них мы отработали 17 вариантов защиты препаратами "Щёлково Агрохим". Так, в имидозалиноновой части мы тестировали гербициды ГЕРМЕС, МД, ГЕРМЕС ФОРТЕ, МД, а также фунгициды в различных вариациях МИСТЕРИЯ, МЭ и новинка ДЕЙЗИ, СЭ, ТИТУЛ ТРИО, ККР и. системы листового питания для подсолнечника. Отлично показал себя новый инсектицид ПОРФИР, КС.  В блоке с гибридами, устойчивыми к сульфонилмочевине, в частности, была представлена работа гербицида САНФЛО, ВДГ. В классическом блоке мы тестировали новый гербицид БРАВУРА, КС и почвенный гербицид ВЕРСИЯ, МД. После этого мероприятия мы произведём раздельную уборку этих делянок, определим урожайность и масличность, посчитаем экономику, определим наиболее оптимальные варианты. Таким образом, в сезон продаж семян и средств защиты растений на 2026-й год, мы пойдём к нашим клиентам с этими результатами. Аграрии смогут приобрести не только семена подсолнечника, но и определённую систему защиты, которая была протестирована на нашем полигоне". 

В ходе семинара также прошла презентация работы беспилотной авиации (БАС). Новейшая система "научилась" не только обрабатывать данные, но и просчитывать и повышать точность обработок. Все это было детально представлено на семинаре.

Гид потребителя

Последние комментарии

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Никита Никитин 28 февраля 2017 11:11 Сызранский завод "Сельмаш" в начале 2015 г. возобновил производство после простоя

Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!

Михаил Вдовин 10 июля 2015 11:59 Режим ЧС из-за засухи введен в Елховском и Алексеевском районах

А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?

Александр Петров 05 февраля 2015 11:19 Управляющий "Шигонского агрохолдинга" взыскал с компании 562 тыс. руб. за свои услуги

Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.

Олег З.............. 14 января 2015 16:16 Рыбхоз "Кутулук" оштрафован на 5 тыс. руб. за уклонение от проверки Россельхознадзора

Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член

Фото на сайте

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2