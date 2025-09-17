"Россельхозцентр" контролирует ситуацию с саранчой в Самарской области

Саранчовые вредители относятся к особо опасным многоядным вредителям. Они периодически создают угрозу чрезвычайных ситуаций, мигрируя на полях при массовом размножении.

Ежегодно специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области проводят фитосанитарный мониторинг на обнаружение заселенных площадей. Саранчовые — это реальная опасность для сельского хозяйства, они повреждают широкий перечень сельскохозяйственных культур.

Из всех саранчовых вредителей самыми опасными являются стадные виды: итальянский прус, азиатская перелетная саранча и мароккская саранча.

Стадная форма саранчи образует плотные скопления личинок, называемые кулигами, и взрослых особей (стаи), которые живут, питаются и двигаются совместно. Кулиги в годы массового размножения могут занимать огромные площади и преодолевать большие расстояния, поедая все на своем пути.

Специалисты Россельхозцентра провели фитосанитарный мониторинг на площади 39 тыс. га. И обнаружили на территории Самарской области из стадных видов саранчи только один вид — итальянский прус.

Сотрудники филиала провели весеннее контрольное обследование на выявление кубышек саранчовых вредителей на площади 12,5 тыс. га. Кубышки были выявлены на площади 46 га в Безенчукском районе.

Также в течение весенне-летнего периода был проведен мониторинг на выявление личинок итальянского пруса: обследование проведено на площади 24 тыс. га. При фитосанитарном мониторинге личинки были обнаружены в Алексеевском, Елховском, Хворостянском районах на площади 273 га. Эта численность не превышает экономического порога вредоносности. В Хворостянском районе также был обнаружен очаг, превышающий экономический порог вредоносности на площади 10 га. Впоследствии этот очаг был обработан против вредителя.

В данный момент ситуация по саранчовым вредителям находится под контролем, специалисты Россельхозцентра ежедневно ведут мониторинг по выявлению имаго саранчовых, обследование проведено на площади 2,5 тыс. га. Работа в данном направлении ведется, и по окончании года специалистами будет выпущен прогноз на 2026 год по распространению и развитию саранчи.