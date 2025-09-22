Олег Михеенко: "Для развития растениеводства важна кооперация"

Сельское хозяйство сегодня оказалось в непростой экономической ситуации. Но, несмотря на трудности, аграрный сектор обладает значительным потенциалом роста. О том, где именно кроются точки развития, мы поговорили с председателем Зернового Соевого Союза ПФО Олегом Михеенко.

"Себестоимость выросла на 30-50%"

— Перспективы растениеводства: насколько выгодно заниматься этим делом сегодня?

— За последние 10-12 лет отрасль растениеводства столкнулась с серьезными вызовами: введение пошлин, постоянный рост себестоимости продукции и, конечно, внешнеполитическая нестабильность влияют на аграрный сектор. Даже при удачных погодных условиях и хороших урожаях полученная прибыль зачастую не достигает уровня рентабельности.

В то же время эти вызовы стимулируют к поиску новых решений, внедрению передовых технологий, повышению общей эффективности производства и, что немаловажно, развитию кооперации между хозяйствами. Те аграрии, которые принимают новые вызовы, имеют явное преимущество. Они способны максимально эффективно использовать ресурсы, чтобы получить более высокий урожай и улучшить экономику своего предприятия. Именно такой подход позволяет преодолеть текущие трудности и заложить основу для дальнейшего развития. Мы уверены, что успех обязательно вернется.

— Каковы основные причины роста себестоимости сельхозпродукции?

— Во-первых, существенно подорожали необходимые для работы ресурсы. Цены на ГСМ и запчасти для техники — до 70 процентов, импортная техника прибавила в цене до 200 процентов. Рост стоимости подачи воды для орошения — до 300 процентов. К этому добавим подорожание семян и сельхозтехники в целом.

Во-вторых, на себестоимость влияет и дефицит кадров. Агропредприятия значительно повышают зарплаты, чтобы привлечь и удержать персонал. За последние пять лет зарплаты в отрасли выросли от 30 до 100 процентов.

В-третьих, увеличилась налоговая нагрузка на аграриев. В среднем сельхозпроизводство подорожало на 30-50 процентов. И если раньше рентабельность отрасли составляла 30 процентов, то сейчас у большинства агропредприятий рентабельность снизилась в несколько раз, что поставило под угрозу их дальнейшее развитие.

— Какие культуры сейчас приносят наибольшую прибыль? И какие сдали свои позиции?

— В Самарской области по прибыльности лидируют масличные, такие как подсолнечник и соя, а также высокобелковые культуры: горох и чечевица. Не отстают и овощи, особенно картофель, который остается востребованным.

Что касается пшеницы, ее доходность напрямую зависит от урожайности и качества зерна. А на эти факторы влияют выбор семян, применяемые технологии и, конечно, погода. В этом году, благодаря обильным осадкам, ожидается хороший урожай зерновых в Приволжском федеральном округе и Центральной России. Однако, как это часто бывает, большой объем предложения приводит к снижению или стагнации цен на пшеницу.

— Какое качество посевного материала доступно аграриям в настоящее время?

— Качество семян существенно и динамично улучшается. Появляются все более перспективные сорта, и Зерновой Соевый Союз активно работает над тем, чтобы оперативно информировать сельхозпроизводителей о тех из них, которые способны принести максимальную прибыль.

Наша организация выступает связующим звеном между ведущими селекционерами, семеноводческими хозяйствами и непосредственно аграрными предприятиями. Мы помогаем в подборе оптимальных решений, учитывая потребности и специфические условия каждого конкретного хозяйства.

На наших демонстрационных площадках также проходят тестирование новейшие средства питания и защиты растений, а также сельхозтехника. Это позволяет сформировать наиболее эффективные технологии, адаптированные под конкретные задачи.

В этом году мы провели испытания на базе крупных хозяйств, научно-исследовательских и образовательных учреждений ПФО. Мы познакомились с инновационными решениями и технологическими комбинациями, которые позволят аграриям значительно повысить урожайность и прибыльность. Особое внимание на одном из Дней поля было уделено ресурсосберегающей технологии NO-Till. При благоприятной погоде она демонстрирует результаты, превосходящие традиционные методы.

"Требуется развитие глубокой переработки сельхозпродукции"

— Как аграрным предприятиям добиться большей рентабельности?

— Первым делом стоит обратить внимание на качество семян, от которого зависит урожай. Необходимо разработать стратегический план развития хозяйства, включающий внедрение современных агротехнологий, модернизацию инфраструктуры и обновление сельхозтехники. Инвестиции в эти направления обеспечат рост и стабильность бизнеса. Также полезно изучать опыт лидеров отрасли и участвовать в кооперации с другими хозяйствами через общественные организации, такие как Зерновой Соевый Союз, и взаимодействовать с районными администрациями для получения государственной поддержки.

— А есть у аграриев свой "список табу"?

— Сельхозпроизводители — люди опытные, и их интуиция, подкрепленная годами практики, часто подсказывает верные решения. Однако со свой стороны отмечу, что ни в коем случае нельзя экономить на сотрудниках и надеяться на погоду.

Важно иметь четкий план действий и быть готовым к любым сценариям. И в погоне за новыми технологиями и качественными семенами не стоит сразу же засевать большие площади неизвестными сортами, даже если они прошли тестирование на небольших демоучастках.

— Какая помощь нужна растениеводам со стороны государства?

— Для сельхозпроизводителей критичны доступ к выгодным финансовым ресурсам (льготные кредиты, субсидии) и стимулирование экспорта. Увеличение объемов продукции требует надежных каналов сбыта. Важно развивать глубокую переработку, чтобы экспортировать готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также производство кормов для животноводства.Именно на этих аспектах сосредоточена деятельность ЗСС и других отраслевых объединений. Ключевая цель — обеспечить слаженную работу всех участников агропроизводства, чтобы отечественная продукция была максимально востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это будет способствовать и созданию новых рабочих мест, и устойчивому развитию сельских территорий.

"Фундаментальное направление — развитие селекции и производство высококачественных семян"

— Какие актуальные тенденции формируют современное растениеводство? Как эти изменения влияют на рынок?

— Я бы выделил следующие тенденции. Укрупнение: крупные агропредприятия расширяются, поглощая мелкие хозяйства, что обусловлено уходом старшего поколения фермеров и необходимостью внедрения современных технологий. Вертикальная интеграция: формируются агрохолдинги, контролирующие всю производственную цепочку. Диверсификация: предприятия расширяют деятельность, например, от растениеводства к садоводству и переработке. Развитие логистики: улучшаются каналы сбыта и растет использование железнодорожного и водного транспорта.

— В чем вы видите точки роста растениеводства в ПФО?

— Одно из наиболее перспективных направлений — это углубленная переработка сельскохозяйственной продукции, как, например, завод по переработке подсолнечника в ОЭЗ "Тольятти". Инвестор планирует развивать переработку сои, площади которой в Самарской области можно значительно увеличить. Есть успешный опыт глубокой переработки гороха: предприятие мирового уровня производит высококачественный гороховый изолят.

Другим важным аспектом является повышение качества зерновых культур, в частности пшеницы. Необходимо сосредоточиться на выращивании зерна, соответствующего высоким стандартам макаронной промышленности.

Фундаментальное направление — развитие селекции и производство высококачественных семян, в котором ключевую роль играют научные учреждения. Важно готовить новое поколение исследователей по актуальным образовательным программам. Студентам необходимо давать знания по технологиям, которые сейчас используют агропредприятия.

— Что нового планирует в своей работе Зерновой Соевый Союз ПФО?

— Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области заинтересовано в работе Союза и активно помогает. В июне мы совместно сформировали межведомственную рабочую группу. Основные цели — добиться роста урожайности, оптимизировать использование земельных ресурсов и поддержать развитие предприятий, занимающихся селекцией и производством семян. Помимо этого, в фокусе внимания находятся вопросы внедрения ресурсосберегающих технологий и передовых методов ведения сельского хозяйства.

Мы участвуем в формировании и реализации программы мелиорации земель в ПФО. Для решения этой проблемы проводятся исследования, инициированные ЗСС.

В 2026 году намечено создание демонстрационного полигона на базе НИИ "Жигулевские сады". Этот проект будет реализован при поддержке правительства Самарской области, регионального Минсельхозпрода, а также общественных организаций и ТПП, Самарского научного центра РАН и Самарского аграрного университета. Данная инициатива является шагом на пути к формированию областного агробиотехнопарка, который объединит различные направления сельскохозяйственного производства и станет центром развития отрасли.