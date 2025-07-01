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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Миллионы тонн зерна: какие технологии обеспечат рост сельхозпроизводства в Самарской области

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Зерновой Соевый Союз ПФО провел в Самарской области традиционный День поля и сенажа. На этот раз сельхозпроизводители собрались в агротехнопарке Самарского ГАУ. Гости мероприятия получили полномасштабный доступ к передовой агропрактике, лично оценив демо-посевы пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, сои, гороха, льна, кормовых культур, десятки схем по защите и питанию растений, а также познакомившись с продукцией ведущих агрохолдингов страны и передовых компаний.

Фото: предоставлено "ФосАгро-Регион"

Залог хороших урожаев

"В этом году хороший прогноз на урожай. Мы предполагаем, что в Самарской области будет произведено более 2,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 1,2 млн тонн масленичных культур, 245 тыс. тонн картофеля", — заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасёнков, выступая перед участниками мероприятия.

Показали потенциал: репортаж с Дня поля и сенажа ПФО Показали потенциал: репортаж с Дня поля и сенажа ПФО
Парад техники, знакомство с новыми сортами российской селекции, обмен опытом друг с другом и знаковыми экспертами отрасли - сотни представителей АПК из разных регионов России собрались в Самарской области 26 июня на крупнейший агрофорум - День поля и сенажа ПФО. В этом году мероприятие состоялось в новом формате - в нем активно участвовали не только растениеводы, но и животноводы. Подробности - в нашем репортаже.

Залогом хороших урожаев фермеры называют качественные удобрения. Главное — выбрать надежного производителя.

"Наше хозяйство выращивает подсолнечник, нут, озимую пшеницу, ячмень, овес в Большечерниговском районе. При применении удобрений урожайность повышается в 2 раза, — отметил владелец ООО "Харьшево" Максим Харьшев. — Удобрения закупаю у компании "ФосАгро-СевероЗапад". Продукция — надежная, плюс выгодная цена".

"ФосАгро-СевероЗапад" входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро"), которая занимает лидирующую позицию по поставкам всех видов удобрений российским аграриям. "ФосАгро-СевероЗапад" — традиционный партнер самарских аграриев в сфере питания растений.

На агрофоруме компания представила новейшие решения в области минерального питания растений: свыше 60 марок современных удобрений, включая жидкие минеральные удобрения и высокотехнологичные марки с микроэлементами, агрохимические сервисы, которые способствуют росту урожаев и сохранению плодородия почв, а также семена российской селекции.

Новый подход сохраняет ресурсы

Компания способствует профессиональному росту агрономов и расширяет их знания об агротехнологиях, обеспечивает доступ аграриев к самым передовым и востребованным решениям. Эксперты разрабатывают системы питания, учитывающие не только почвенно-климатические особенности региона, но и специфику отдельных сельхозкультур, а также сортов и гибридов.

Сервис агрохимического обследования "ФосАгро-Регион" позволяет грамотно подобрать систему питания на основе точных знаний о почвенных характеристиках. Компания проводит его по современным стандартам: образцы почв отбирают автоматизированным почвенным пробоотборником, а анализ проводят в собственной агрохимической лаборатории AgroG. По результатам составляют рекомендации, которые учитывают разные зоны плодородия в пределах каждого поля. Картограммы полей аграрии могут использовать для дифференцированного внесения удобрений.

"Такой подход позволяет оптимизировать расходы аграриев и добиваться стабильно высокой урожайности. По некоторым культурам рост урожайности может составлять 10-25% при соблюдении всех рекомендаций и применении дифференцированного внесения удобрений", — рассказал директор "ФосАгро-СевероЗапад" Александр Смирнов.

"Агрохимобследование наглядно показывает, что содержится в почве, а каких элементов не хватает. Мы пользуемся этой услугой, чтобы составить правильную систему питания. Ориентируемся и на рекомендации специалистов "ФосАгро-СевероЗапад", и на свой опыт. Благодаря удобрениям компании удается повысить урожайность на 20-30%", — поделился главный агроном ООО "Парфеновское" Сергей Юров.

Высокое качество и стабильный результат

Главная особенность регионов Поволжья — дефицит влаги. При таких условиях незаменимы жидкие минеральные удобрения — они не требуют влаги для растворения и перевода в почву питательных веществ, легко и быстро усваиваются растениями.

Хорошо зарекомендовало себя в этих условиях жидкое комплексное удобрение ФосАгро NP 11:37 (ЖКУ). В прошлом году благодаря применению ЖКУ самарское сельхозпредприятие получило зерно твердой пшеницы 1 класса при высокой урожайности — 57 ц/га. Достойные результаты получили в рамках демо-опытов, проводимых Зерновым Соевым союзом ПФО на яровой пшенице и сое, повысив показатели белка и клейковины.

Новое востребованное направление в работе "ФосАгро-Регион" — дистрибуция семян российской селекции. Компания сопровождает их поставки рекомендациями по выбору сортоориентированных систем питания, что помогает получать более высокие урожаи и качество продукции. В прошлом году на системах питания "ФосАгро-Регион" аграрии повышали урожайность российских сортов и гибридов в 2-2,5 раза по сравнению со средними показателями по отдельным регионам.

В этом году в рамках соглашения с Госсорткомиссией "ФосАгро-Регион" принимает участие в реализации совместных проектов, направленных на максимальное раскрытие потенциала сортов сельхозкультур отечественной селекции за счет сортоориентированных систем минерального питания, в основе которых — высокоэффективные марки минеральных удобрений отечественных производителей. Первые результаты этой работы компания представит на Всероссийском дне поля в Волгограде.

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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