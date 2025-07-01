Миллионы тонн зерна: какие технологии обеспечат рост сельхозпроизводства в Самарской области

Зерновой Соевый Союз ПФО провел в Самарской области традиционный День поля и сенажа. На этот раз сельхозпроизводители собрались в агротехнопарке Самарского ГАУ. Гости мероприятия получили полномасштабный доступ к передовой агропрактике, лично оценив демо-посевы пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, сои, гороха, льна, кормовых культур, десятки схем по защите и питанию растений, а также познакомившись с продукцией ведущих агрохолдингов страны и передовых компаний.

Залог хороших урожаев

"В этом году хороший прогноз на урожай. Мы предполагаем, что в Самарской области будет произведено более 2,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 1,2 млн тонн масленичных культур, 245 тыс. тонн картофеля", — заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасёнков, выступая перед участниками мероприятия.

Показали потенциал: репортаж с Дня поля и сенажа ПФО Парад техники, знакомство с новыми сортами российской селекции, обмен опытом друг с другом и знаковыми экспертами отрасли - сотни представителей АПК из разных регионов России собрались в Самарской области 26 июня на крупнейший агрофорум - День поля и сенажа ПФО. В этом году мероприятие состоялось в новом формате - в нем активно участвовали не только растениеводы, но и животноводы. Подробности - в нашем репортаже.

Залогом хороших урожаев фермеры называют качественные удобрения. Главное — выбрать надежного производителя.

"Наше хозяйство выращивает подсолнечник, нут, озимую пшеницу, ячмень, овес в Большечерниговском районе. При применении удобрений урожайность повышается в 2 раза, — отметил владелец ООО "Харьшево" Максим Харьшев. — Удобрения закупаю у компании "ФосАгро-СевероЗапад". Продукция — надежная, плюс выгодная цена".

"ФосАгро-СевероЗапад" входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро"), которая занимает лидирующую позицию по поставкам всех видов удобрений российским аграриям. "ФосАгро-СевероЗапад" — традиционный партнер самарских аграриев в сфере питания растений.

На агрофоруме компания представила новейшие решения в области минерального питания растений: свыше 60 марок современных удобрений, включая жидкие минеральные удобрения и высокотехнологичные марки с микроэлементами, агрохимические сервисы, которые способствуют росту урожаев и сохранению плодородия почв, а также семена российской селекции.

Новый подход сохраняет ресурсы

Компания способствует профессиональному росту агрономов и расширяет их знания об агротехнологиях, обеспечивает доступ аграриев к самым передовым и востребованным решениям. Эксперты разрабатывают системы питания, учитывающие не только почвенно-климатические особенности региона, но и специфику отдельных сельхозкультур, а также сортов и гибридов.

Сервис агрохимического обследования "ФосАгро-Регион" позволяет грамотно подобрать систему питания на основе точных знаний о почвенных характеристиках. Компания проводит его по современным стандартам: образцы почв отбирают автоматизированным почвенным пробоотборником, а анализ проводят в собственной агрохимической лаборатории AgroG. По результатам составляют рекомендации, которые учитывают разные зоны плодородия в пределах каждого поля. Картограммы полей аграрии могут использовать для дифференцированного внесения удобрений.

"Такой подход позволяет оптимизировать расходы аграриев и добиваться стабильно высокой урожайности. По некоторым культурам рост урожайности может составлять 10-25% при соблюдении всех рекомендаций и применении дифференцированного внесения удобрений", — рассказал директор "ФосАгро-СевероЗапад" Александр Смирнов.

"Агрохимобследование наглядно показывает, что содержится в почве, а каких элементов не хватает. Мы пользуемся этой услугой, чтобы составить правильную систему питания. Ориентируемся и на рекомендации специалистов "ФосАгро-СевероЗапад", и на свой опыт. Благодаря удобрениям компании удается повысить урожайность на 20-30%", — поделился главный агроном ООО "Парфеновское" Сергей Юров.

Высокое качество и стабильный результат

Главная особенность регионов Поволжья — дефицит влаги. При таких условиях незаменимы жидкие минеральные удобрения — они не требуют влаги для растворения и перевода в почву питательных веществ, легко и быстро усваиваются растениями.

Хорошо зарекомендовало себя в этих условиях жидкое комплексное удобрение ФосАгро NP 11:37 (ЖКУ). В прошлом году благодаря применению ЖКУ самарское сельхозпредприятие получило зерно твердой пшеницы 1 класса при высокой урожайности — 57 ц/га. Достойные результаты получили в рамках демо-опытов, проводимых Зерновым Соевым союзом ПФО на яровой пшенице и сое, повысив показатели белка и клейковины.

Новое востребованное направление в работе "ФосАгро-Регион" — дистрибуция семян российской селекции. Компания сопровождает их поставки рекомендациями по выбору сортоориентированных систем питания, что помогает получать более высокие урожаи и качество продукции. В прошлом году на системах питания "ФосАгро-Регион" аграрии повышали урожайность российских сортов и гибридов в 2-2,5 раза по сравнению со средними показателями по отдельным регионам.

В этом году в рамках соглашения с Госсорткомиссией "ФосАгро-Регион" принимает участие в реализации совместных проектов, направленных на максимальное раскрытие потенциала сортов сельхозкультур отечественной селекции за счет сортоориентированных систем минерального питания, в основе которых — высокоэффективные марки минеральных удобрений отечественных производителей. Первые результаты этой работы компания представит на Всероссийском дне поля в Волгограде.