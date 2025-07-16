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Лето подарков в "Пятёрочке": 5 млн рублей и бонусы за каждую покупку "Магнит" и Билайн внедрят цифровые продукты и сервисы для улучшения клиентского опыта в магазинах Отечественные ритейлеры в ближайшие два года будут шире использовать ИИ "Путь самурая": "Пятёрочка" разыгрывает поездку в Японию Клиенты билайн получат до 15% кешбэка с каждой покупки в "Пятёрочке" и "Перекрёстке"

Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Лето подарков в "Пятёрочке": 5 млн рублей и бонусы за каждую покупку

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговая сеть "Пятёрочка" запускает акцию "Щедрое лето", в рамках которой за ежедневные покупки от 650 руб. можно получить не только гарантированные скидки на товары и ценные призы от партнеров, но и стать обладателем 5 млн рублей. Участие в розыгрыше максимально упрощено — регистрация чеков происходит автоматически. Кампания продлится до 11 августа 2025 года.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

На дворе июль, и ещё столько всего хочется успеть: окунуться в лазурное море, увидеть новые страны и города, прикупить смартфон, заменить бытовую технику, сделать жильё уютнее и осуществить долгожданную мечту. Всё это можно реализовать без лишних затрат — вместе с акцией "Щедрое лето".

Просто приобретайте любимые товары в ближайшем магазине "у дома" и получайте подарки. За покупки от 650 рублей с картой "X5 Клуба" гостю будет вручена скретч-карта с двумя бонусами:

  • скидка до 50% на товары сети,
  • и один из промокодов — скидка до 15% на заказы с доставкой на дом в приложении "Пятёрочка", подписка на "Пакет Х5" и другие полезные сервисы.

Также в мобильном приложении "Пятёрочка" можно найти купон с кешбэком или промокод на сервисы партнеров. Информация всегда будет находиться под рукой в смартфоне, поэтому воспользоваться предложением не составит труда в любой момент.

В дополнение к купонам и скретч-картам покупатели станут участниками розыгрыша подарочных сертификатов на технику, гаджеты, косметику и шопинг. А по итогам акции смогут взять главный приз — 5 млн рублей — и исполнить самые заветные желания. Для участия в "Щедром лете" достаточно подтвердить своё участие на сайте actions.5ka.ru.

Более подробная информация об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов находится на сайте.

Реклама. ООО "Агроторг".

ERID: 2W5zFGjNYiL

ИНН 7825706086

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