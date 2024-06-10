"День соседей": 180 тысяч человек посетили мероприятия Центров местного сообщества

Торговая сеть "Пятёрочка" совместно с общероссийским проектом "Добрые соседи" провела масштабные мероприятия в Центрах местного сообщества, приуроченные к Международному дню соседей. С 25 мая по 2 июня в них приняли участие почти 180 тысяч человек из 20 регионов.

Мероприятия прошли на площадках 70 ЦМС в 32 городах Московской, Ленинградской, Самарской, Калужской, Саратовской, Брянской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской, Оренбургской, Новгородской, Свердловской областях, республиках Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Карелия, Адыгея, а также в Красноярском, Пермском и Краснодарском краях.

Как сообщили в пресс-службе ритейлера, проект направлен на формирование дружеского микроклимата с соседями, взаимопомощь, борьбу с одиночеством и изоляцией. В рамках ежегодной акции жителям больших и маленьких городов было предложено рассказать не только офлайн, но и онлайн о своих отношениях и традициях с людьми из одного дома или района. Любой участник мог разместить свои истории через специальный опросник и в дальнейшем найти их на сайте, а также в официальных сообществах "ВКонтакте": Международный день соседей и Центры местного сообщества (ЦМС).

Серия социально-культурных мероприятий, организованных в ЦМС, помогла присутствующим найти единомышленников и раскрыть свои таланты. Например, на территориях у магазинов "Пятёрочка" проходили фестивали выходного дня с выступлениями местных музыкантов, ярмарки ремесленников с изделиями ручной работы и конкурсами для детей, тематические выставки фото и детских рисунков, исторические экспозиции. Горожане с радостью принимали участие в спортивных мероприятиях, лекциях по здоровому образу жизни, чаепитиях и даже турнирах по настольным играм.

"Мы присоединились к Международному Дню соседей, так как разделяем общие ценности, которые связаны с поддержкой культуры добрососедства и взаимопомощи. Такие локальные события укрепляют связи внутри сообществ и усиливают чувство доверия между жителями одной территории", — комментирует Анна Гусейнова, руководитель проекта "Центры местного сообщества" торговой сети "Пятёрочка".

Наибольшая вовлеченность на момент проведения активностей в точках продаж зафиксирована среди населения Калуги — события посетили порядка 47 тыс. человек, следом идет Брянск — 40 тысяч, Самара — 35 тысяч, Воронеж и Татарстан — в каждом по 10 тыс. гостей.

"Выражаю искреннюю благодарность Центрам местного сообщества за поддержку большого, всероссийского соседского праздника — Международного дня соседей. Объединившись сейчас, мы сможем еще активнее развивать человеческие — партнерские связи внутри сообщества. ЦМС становятся важными точками на локальных территориях, привлекая и мотивируя местных жителей на активные и добрые дела. Очень важно, что наши мероприятия находят искренний отклик в сердцах участников. Со своей стороны, мы готовы вдохновлять людей на укрепление локальных добрососедских связей и развитие местных талантов", — отметил Сергей Кузнецов, руководитель общероссийского проекта "Добрые соседи", федеральный координатор ежегодной всероссийской акции "Международный День соседей".